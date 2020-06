Hoy, en TRECE, Ricardo Montalbán en "División Bola de fuego"

Hoy miércoles no te pierdas en TRECE a partir de las 12.30 horas una de cine bélico: “División bola de fuego”. Dirigida por el especialista en este género Marvin J. Chomsky y con Ben Gazzara, Ricardo Montalbán y Eddie Albert en el reparto. En medio de la II Guerra Mundial, un general americano se hace cargo de una división que tiene muy mal historial de combate. Ahora tienen el reto de convertirla en una fuerza de élite.

Y esta tarde, el mejor cine sigue en TRECE. La tarde comienza con la retransmisión, a las 15.00 horas, del clásico “Último tren a Katanga”. Aventuras, drama y acción se mezclan en el filme dirigido por Jack Cardiff y con Rod Taylor haciendo uno de los mejores papeles de su carrera. El Capitán Bruce Curry dirige una banda de mercenarios que luchan para evacuar a los habitantes de un pequeño pueblo del Congo. Al mismo tiempo intentan impedir que unos diamantes caigan en manos de las fuerzas rebeldes.

A las 17.00 horas, no te puedes perder “El muchacho de Oklahoma”. Un joven estudiante de leyes es nombrado sheriff de Oklahoma y se ve obligado a enfrentarse al pistolero más buscado del momento. Paralelamente se ve una historia de amor entre él y su amiga Kattie. Cinta dirigida por Michael Curtiz en su segundo trabajo con el actor Will Rogers Jr., hijo del legendario humorista Will Rogers.

El broche final de la tarde lo pone en TRECE, desde las 18.45 horas “Smith el silencioso”. Nominada a Mejor Guion Western por el Sindicato de Guionistas, cuenta la historia de Luke Smith, un enviado especial del gobierno que debe desmantelar una banda de forajidos que opera en el oeste americano. Cinta protagonizada por Alan Ladd y con un destacable elenco de actores: Robert Preston, Donald Crisp y William Demarest.