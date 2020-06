Hoy en TRECE, las mejores aventuras del cine Western

Hoy martes, a partir de las 12.30 horas disfruta en TRECE de “Águila gris” un western con toques roánticos dirigido por Charles B. Pierce y protagonizado por Ben Johnson, Lana Wood y Cindy Butker. La atractiva hija del trampero Colter, es secuestrada de su cabaña en Montana por el guerrero cheyene Grayeagle. Colter y su viejo amigo Standing Bear salen en su persecución. Willis, otro trampero, se ofrece a llevarlos al poblado cheyene donde creen que el joven guerrero ha llevado a Beth para presentarla al anciano jefe de la tribu. Esto no tiene significado especial para Colter, pero sí para su amigo Standing Bear que sabe que el verdadero padre de Beth no es Colter sino el jefe indio y que no ha desvelado a nadie la infidelidad de su mujer.

La sobremesa comienza con una de aventuras. A partir de las 15.00 horas, “Orgullo de raza” con Rock Hudson y Barbara Rush. El director Douglas Sirk refleja en el filme la causa independentista irlandesa. En 1815 los patriotas luchan contra el invasor inglés. Michael Martin, un joven impulsivo y audaz, es miembro de una sociedad revolucionaria que combate por la independencia de Irlanda. Con el fin de servir a la causa, comete toda clase de robos. Cuando una de sus víctimas lo reconoce, se ve obligado a huir a Dublín, donde llega a ser el lugarteniente del famoso capitán Thunderbolt.

A partir de las 17.00 horas se emite uno de las primeras películas en color lo que aprovechó el director, Jacques Tourneur, para plasmar unos idílicos paisajes.“Tierra generosa” relata las aventuras de Logan Stewart, el propietario del principal almacén de mercancías de Jacksonville; un próspero hombre de negocios que desea vivir tranquilo. Sin embargo, no puede evitar verse envuelto en problemas: por un lado, un matón lo busca para matarlo; por otro, intenta proteger a un amigo que es banquero y jugador que tiene problemas. Por si faltaba algún ingrediente, dos bellas mujeres se disputan el amor de Logan.

Y a partir de las 18.45 horas, el western “Más rápido que el viento” que fue excelentemente interpretado por Robert Taylor, Julie London y John Cassavetes , en los principales papeles. En los créditos, Robert Parish aparece como director de la película pero también colaboró, aunque no aparezca su nombre. Un antiguo pistolero reformado, se dedica a criar ganado en su rancho y lleva una vida pacífica. Su única preocupación es Tony (John Cassavetes), su hermano menor, un joven desequilibrado, inmaduro y fanfarrón al que Steve no ha conseguido enderezar. Cuando Tony regresa al rancho, acompañado de una desconocida (Julie London) con la que piensa casarse, se tensa la relación entre los dos hermanos.