Hoy en TRECE, directores de periódicos y líderes empresariales valoran la derogación de la Reforma Laboral

Hoy en "El Cascabel" analiza las consecuencias de la derogación de la Reforma Laboral a través de las voces de los directores de los principales periódicos nacionales y representantes de empresarios y trabajadores autónomos. Por el programa presentado por Antonio Jiménez, pasarán este jueves, a partir de las 22.15H, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autonómos, Lorenzo Amor, y los directores de ABC y El Mundo, Bieito Rubido y Paco Rosell.

Todos ellos valorarán en TRECE los efectos de acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu para derogar la Reforma Laboral de 2012. Tras conocerse la firma de este acuerdo, los agentes sociales han exigido al Gobierno que la negociación sobre la reforma laboral vuelva al diálogo social, un ámbito en el que ya habían comenzado las conversaciones para modificar los aspectos más urgentes de la norma del PP de 2012, pero que quedaron en el aire por la irrupción del coronavirus.

De hecho, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha anunciado este jueves que "suspende" la presencia de la patronal en las mesas de diálogo social, tras conocer el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno y Bildu para derogar la reforma laboral, sobre el que ha dicho que espera "una explicación". A su juicio, España se enfrenta a una crisis económica "importantísima y no conocida", por lo que no se pueden aplicar "recetas antiguas y erráticas", sino que hay que ver "cómo somos capaces de aguantar el empleo y las empresas. Una posición similar mantienen los sindicatos, quienes, aunque están de acuerdo en el fondo, consideran que las formas no han sido las adecuadas.