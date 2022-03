Este lunes, tarde de cine western con George Peppard en “Los valientes”

A las 12.05h, tras la retransmisión de la 'Santa Misa' y la 'Adoración Eucarística' llega a TRECE, de la mano de Álvaro de Juana, el informativo ‘Iglesia al día’ que ofrece de lunes a viernes todos los detalles y acontecimientos de la actualidad sociorreligiosa.

Después, a partir de las 12.30h, ‘La Lupa’, un espacio presentado por Raquel Caldas, junto a Lucía Crespo y Patricia Betancourt, para poner el foco en directo allí donde salta la noticia. Y, justo a continuación, el informativo diario ‘TRECE Noticias’, como cada mediodía presentado por Nazaret García Jara.

Desde las 15h, los espectadores de la cadena pueden disfrutar de nuevo de las aventuras de 'Don Matteo', el sacerdote detective de TRECE. Sigue las investigaciones del párroco, al que da vida el consagrado intérprete Terence Hill. Además de llevar a cabo sus tareas religiosas, Matteo Minelli-Bondini se entrega a su verdadera pasión: ayudar al agente de policía Nino Cechini a resolver los misteriosos delitos que se producen en la ciudad de Gubbio. Disfruta de un doble capítulo de la serie se convirtió en un fenómeno en Italia y en el resto de Europa.

A las 20.30h conecta, como cada día, con la última hora informativa en ‘TRECE Noticias’ y, después, el mejor análisis de la actualidad en ‘TRECE al día’ con José Luis Pérez e Inma Mansilla. Más tarde, vuelve a ‘El Ascensor’, una pequeña cabina de humor con los monólogos de nuestros cómicos: Álex Clavero, Fernando Martín y Jimeno.

A las 22h, Antonio Jiménez te espera en ‘El Cascabel’ para presentar la actualidad política y, tras ello, quédate en TRECE a disfrutar de ‘La Azotea de medianoche’ un late night de entretenimiento de la mano de Antonio Hueso y María Ruiz al que, cada día, se suman nuevos invitados y colaboradores especiales.

EL MEJOR CINE ESTÁ EN TRECE

Además, los espectadores de la cadena podrán disfrutar desde las 16.00h del mejor cine. TRECE emite “La gran ruta hacia China”, una película dirigida por Brian G. Hutton la interpretación de Tom Selleck, Bess Armstrong, Jack Weston, Wilford Brimley. Un piloto, que fue un as de la aviación durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), tiene problemas con la bebida. A pesar de ello, debe encontrar en Asia a un empresario, inventor y aventurero que ha desaparecido sin dejar huella. Con la ayuda de la hija y heredera del empresario, que lo perdería todo si no encuentra a su padre antes de una determinada fecha, el aviador tendrá que afrontar múltiples dificultades que no sólo pondrán a prueba su valor.

A las 18.15h continúa la sesión de cine del oeste en TRECE con “Los valientes”, un largometraje dirigido por Ted Post con un reparto en el que destaca la presencia de George Peppard, Pernell Roberts, Belinda Montgomery. El comandante de un puesto de caballería aislado en la frontera, trata de detener una guerra india y encontrar a su hijo, que ha sido secuestrado.