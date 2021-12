Este lunes, disfruta en TRECE “Duro de pelar” con Clint Eastwood

A las 12.05h, tras la retransmisión de la 'Santa Misa' y la 'Adoración Eucarística',llega a TRECE, de la mano de Álvaro de Juana, el informativo ‘Iglesia al día’,que ofrece de lunes a viernes todos los detalles y acontecimientos de la actualidad sociorreligiosa.

Después, a partir de las 12.30h, ‘La Lupa’, un espacio presentado por Raquel Caldas, junto a Lucía Crespo y Patricia Betancourt, para poner el foco en directo allí donde salta la noticia. Y, justo a continuación, el informativo diario ‘TRECE Noticias’, como cada mediodía presentado por Nazaret García Jara.

A las 20.30h conecta, como cada día, con la última hora informativa en ‘TRECE Noticias’ y, después, el mejor análisis de la actualidad en ‘TRECE al día’ con José Luis Pérez e Inma Mansilla. Más tarde, vuelve a ‘El Ascensor’, una pequeña cabina de humor con los monólogos de nuestros cómicos: Álex Clavero, Víctor Parrado y Fernando y Jimeno.

A las 22h, Antonio Jiménez te espera en ‘El Cascabel’ para presentar la actualidad política y, tras ello, quédate en TRECE a disfrutar de ‘La Azotea de medianoche’ un late night de entretenimiento de la mano de Antonio Hueso y María Ruiz al que, cada día, se suman nuevos invitados y colaboradores especiales. En el programa de esta noche, de nuevo, se une a nuestros comunicadores un nuevo invitado muy especial.





EL MEJOR CINE ESTÁ EN TRECE

Además, los espectadores de la cadena podrán disfrutar desde las 15.00h del mejor cine. TRECE emite “Duro de pelar”, una película estadounidensedirigida por James Fargo y protagonizada por Clint Eastwood, Sondra Locke y Ruth Gordon. Philo Beddoe es un amable camionero conocido por su valentía y por sentir predilección por la cerveza fría, la música country y hacerse respetar mediante la fuerza por medio de sus puños. Acompañado de un orangután llamado Clyde, que ganó gracias a sus dotes en la lucha, surca la carretera en busca de nuevas aventuras. Un día conoce a una hermosa cantante de country, Lynn, de la que queda prendado pero que, sin embargo, no quiere compromisos serios.

A las 17.45h continúa la sesión de cine del oeste en TRECE con el galardonado título a una Concha de Oro en el Festival de San Sebastián en la categoría de 'Mejor película', “El rostro impenetrable”, dirigida por Marlon Brando con un reparto en el que destaca la presencia de Marlon Brando, Karl Malden, Pina Pellicer y Katy Jurado. Justo al concluir el robo a un banco próximo a la frontera mejicana, Johnny Río es traicionado su mejor amigo y compañero de aventuras, Dad. Río es capturado por las autoridades y, en su largo cautiverio en la prisión de Sonora, se encuentra obsesionado con obtener venganza. Tras ser puesto en libertad, visita a Dad, que se ha convertido en un hombre respetable y es el sheriff de la localidad de Monterrey. Cuando este le presenta a su hijastra Louisa, Jonnhy queda prendado de su belleza.