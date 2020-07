Este fin de semana, en TRECE: ¡Cine de acción!

Este sábado, 25 de julio, TRECE dedica su tarde-noche al cine de acción. Primero, con la emisión de “Objetivo: El presidente” (20:45h), película que cuenta cómo unos asesinos a sueldo secuestran a una familia para, desde su casa, asesinar al presidente de Estados Unidos. Tras ella, y para no perder ritmo, “Asalto a Wall Street” (22:25h) que trata sobre un hombre que, después de perderlo todo en la crisis de 2008, jura vengarse de los banqueros de Wall Street a los que culpa de todos sus males. Termina el día con “Máxima condena” (23:55h) en la que Steven Seagel da vida a un ex marine que, junto a un ex agente de las fuerzas especiales (Steve Austin), debe supervisar el traslado de unas reclusas peligrosas.

¡VIVA EL CINE ESPAÑOL!

Alfredo Landa es el protagonista del ciclo ¡VIVA EL CINE ESPAÑOL! de este domingo, 26 de julio, en la sobremesa. Comienza la tarde con la emisión de “Manolo, la nuit” (15:40h) dirigida y escrita por Mariano Ozores, que cuenta el matrimonio de Manolo y Susana, separado por 600 kilómetros a causa del trabajo de él que consiste en acompañar a turistas de la Costa del Sol en sus noches de fiesta y baile. Hasta que su mujer lo descubre y se desata la comedia. Se cierra la tarde de cine ibérico con “Amor a la española” (17:50h), una comedia coprotagonizada por Alfredo Landa,José Luis López Vázquez y Manolo Gómez Bur en la que dan vida a tres hombres de diferente procedencia que coinciden en un hotel de Torremolinos interesados por una turista sueca.

El domingo por la noche continua el cine de acción en TRECE con la emisión de dos películas protagonizadas porDolph Lundgren: “The punisher (Vengador)” (22:10h) y “Desactivador” (23:30h). En la primera, el actor interpreta al personaje Punisher de Marvel que se dedica a dar caza a miembros de una mafia que tienen aterrorizada a toda la ciudad. Y, en la segunda, a un desactivador de minas antipersonas que trabaja para una ONG y que entra en una profunda crisis personal cuando su hijo muere por pisar una de ellas.