Esta noche, en TRECE: 'Solidarios por un bien común' y la vida de San Juan Pablo II

Este viernes, a partir de las 21.30H, Asell Sánchez Vicente te acerca en “Solidarios por un bien común”la labor de la Iglesia en los más de 9.000 centros asistenciales dedicados a las personas sin hogar.

Personas que ven vulnerados sus derechos, que sienten la indiferencia y la soledad, y que, en ocasiones, se enfrentan a duras agresiones. La situación es más crítica cuando son mujeres las que están en la calle. Por ello, Cáritas cuenta con el proyecto CEDIA Mujer en el que atienden a un perfil muy variado de personas que tiene algo en común, no tener ningún sitio a donde ir, bien porque han perdido el trabajo y no pueden pagar el alquiler o porque no cuentan con una red de apoyo en España.

Junto a este centro, Cáritas cuenta con CEDIA 24, un alojamiento de emergencia abierto para todo el que lo necesita en el que los espectadores encontrarán testimonios como el de Manuel, que pasó de ser empresario a verse en la calle.

El segundo proyecto muestra la cara más solidaria de la juventud a través de Cáritas Universidad. Sus voluntarios recorren las calles de Madrid acompañando y entregando alimento y café caliente a las personas sin hogar. Una de las personas con la que conversan es Gabi a la que sin duda muchos de los espectadores reconocerán, ya que es una de las artistas callejeras más reconocidas del centro de Madrid.

Cuando acabe “Solidarios por un bien común”, los espectadores de TRECE tienen una cita con la vida de San Juan Pablo II en la miniserie “Karol: el hombre que se convirtió en Papa” y que llega a “Fe en el Cine”, tres días antes de que se celebre el Centenario del nacimiento de Karol Wojtyla. Se trata de una entrega doble que tendrá lugar esta noche y el próximo viernes en la que descubriremos la vida del Papa desde su juventud hasta su vida como Obispo de Roma.