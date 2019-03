Juan Carlos Quer y Cayetana Álvarez de Toledo, entre lo mejor de la semana en TRECE

1. Juan Carlos Quer: "El primer derecho de la mujer es salir de casa con tranquilidad y seguridad"

Juan Carlos Quer ha presentado más de tres millones de firmas a favor de la no derogación de la Prisión Permanente Revisable. "Tengo la sensación de haber cumplido e intentar dar una razó a algo tan trágico como la muerte de una hija en condiciones brutales que lo único que puedes hacer es hacer es evitar que otras niñas pasen por ello". "Son tres millones de apoyos ciudadanos de izuierdas, derechas y de centro". "Solo educar no es suficiente, es necesaria una solución penal efectiva". "Hay que denunciar la aplicación indebida de permisos a violadores que vuelven a violar"

2. Cayetana Álvarez de Toledo, en 'El Cascabel': "Era coherente asumir esta responsabilidad"

La candidata del PP por Barcelona ha sido presentada esta tarde y repasa la actualidad en "El Cascabel" . "Es un momento de maxima gravedad y me parecía que era coherente con mis preocupaciones y asumir esta responsabilidad". "No voy a decir lo que pienso del PP de Rajoy porque ya lo manifesté, estoy convencida de que el PP de Casado sabe lo que tiene que hacer en Cataluña y en otros aspectos que nos preocupan". "El PSOE no va en la dirección del 155 sino en la contraria, la negociación con los separatistas".

3. Karina, nacida fruto de una violación: "Todas las situaciones de dolor se sanan con amor"

Karina Estrella es una luchadora y "una superviviente en la vida". Nació en Argentina como fruto de una violación a una niña de 14 años "que vivía en la pobreza absoluta". Su madre había sido abusada por su padrastro con la complicidad de su propia madre y, a pesar de las presiones de la familia, decidió seguir adelante con el embarazo. "Para que yo tuviera oportunidades me dio en adopción. No quería que terminara en la miseria". Karina es abogada, está casada y tiene dos hijos. "Cuando tuve 8 años supe que no había sido fruto del amor. Le pregunté a mis padres y me dijeron que era fruto del amor de mis padres que me estaban criando". Karina vive su vida con amor y con mucha esperanza y tiene claro que algún día le contará su historia a sus hijos. "Mi mamá biológica, al decir sí a mi vida, me permitió sanar con amor." "Puedes venir de una situación terrible, pero no significa que vayas a ir a una situación terrible".

4. Expósito en 'El Cascabel': "Con qué aguante y profesionalidad están declarando en el juicio los agentes de la Guardia Civil"

Ángel Expósito repasa las claves de la actualidad en "El Cascabel". "La Junta Electoral apercibe a Carmen Calvo por hacer uso partidista de la cuenta de Twitter del Ministerio de Presidencia". "Las formaciones nacionalistas rechazan la llegada del Juan Carlos I a Getxo". "Sobre la declaración de los guardia civiles: "Nunca me habían escupido por hacer mi trabajo, no entiendo por qué se comportaron como animales". "Han detenido a Marrero, el jefe de Gabinete de Guaidó".