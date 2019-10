¿Cómo se produjo el ciberataque a los sistemas informáticos del Ayuntamiento de Jerez?

El Ayuntamiento de Jerez sufrió el pasado miércoles un ciberataque que provocó que los servidores informáticos fueran encriptados por un virus que ha paralizado la actividad en las dependencias municipales. Por el momento, se desconoce cuándo el Ayuntamiento volverá a funcionar con normalidad. De hecho, la alcaldesa, Mamen Sánchez, tampoco ha podido hacer estimaciones del tiempo que seguirá inoperativa la red informática municipal.

Además, desde el viernes, tres empleados del Ministerio del Interior se encuentran en Jerez trabajando en las dependencias del servicio informático para colaborar con los técnicos que trabajan en eliminar el virus. Por parte del ejecutivo que también se había pedido colaboración de los expertos en ciberdelincuencia pertenecientes al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Ante la incertidumbre, 'El Cascabel' ha preguntado a Nausika Botamino, trabajadora del Ayuntamiento de Jerez, que ha señalado que "no sabemos el alcance que ha podido tener el ataque. Estamos bastante preocupados y bastante perdidos. Todavía no sabemos si habrán robado datos".

¿Cómo pudieron realizar el ciberataque?

Por otra parte, el director técnico de las webs del Grupo COPE, Juan Cascón, ha analizado el ciberataque y ha señalado que "la seguridad total no existe, partiendo de ese punto, los expertos de seguridad siempre dicen unas recomendaciones básicas que si las cumples, previenes muchos ataques". "La forma más sencilla de entrar es através del correo eléctronico. Una vez está dentro, empieza a encriptar los ficheros de forma que, una vez encriptados, o pagas el rescate, o no hay forma de desencriptarlo. Pero incluso pagando el rescate no aseguran que se pueda desencriptar. Por eso, la recomendación de las empresas de seguridad es no pagar e intentar recuperar la información mediante copia de seguridad".