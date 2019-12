Arrimadas, en El Cascabel: “Iré a la reunión e intentaré hasta el último momento que esta pesadilla no fragüe”

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que acudirá el próximo lunes a la reunión con Pedro Sánchez a “intentar hasta el último momento que esta pesadilla no fragüe”, en referencia al previsible acuerdo de Gobierno entre PSOE, Podemos y ERC. “Yo propongo un acuerdo factible, que Sánchez gobierne solo pero pueda llegar a acuerdos con nosotros”, ha explicado la portavoz del partido naranja.

Y es que Arrimadas ha ofrecido este miércoles en El Cascabel de TRECE un gran pacto constitucionalista de 221 escaños entre el PSOE, Partido Popular y Ciudadanos. “A mí nadie me ha votado en España para hacer Iglesias vicepresidente y queremos un gobierno moderado y estable”, ha explicado. “Si Sánchez no tiene el apoyo de ERC se verá obligado a abrir otra puerta”, argumenta Arrimadas que, añade, “para España sería nefasto un gobierno nacionalista”. “Yo no apoyo a las convicciones del señor Sánchez, sino a las necesidades de un gobierno estable y progresistas”.

“ERC está salivando por tener a Pablo Iglesias de vicepresidente, es un sueño, un señor que dice que Cataluña es una nación o que Junqueras es un preso político”, lamenta la líder de Ciudadanos. Sobre las negociaciones actuales entre PSOE y ERC, Arrimadas se pregunta: “¿Alguien se piensa de que no están hablando de los presos del procés, de si le van a dar un segundo o un tercer grado?”