La noticia de Pérez: "Sánchez ha roto su silencio pero lo ha hecho a medias"

18 días después el presidente que se dijo de la transparencia ha hablado por primera vez de algo que debería ser cuestión de primer orden, las negociaciones para tratar de formar Gobierno, para tratar de conseguir por su parte los votos necesarios para ser investido, 18 días después. Esto es como para echar de menos el plasma de Rajoy.

Ha roto su silencio el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la verdad es que lo ha hecho a medias porque no ha querido responder a las preguntas muy directas, muy concretas de los compañeros en torno a las negociaciones con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Ha echado balones fuera, ha dicho que no se va a ir a otra convocatoria electoral, que no va a haber una nueva repetición de las elecciones pero no se sabe nada más. Absolutamente nada más, algo que es preocupante cuando menos no solo por eso, no solo porque se lleva la contraria a sí mismo con la transparencia, con la luz y taquígrafos sino porque desde el otro lado de la mesa a la que él se ha sentado en ERC están hablando de negociar por ejemplo cuestiones de soberanía.

Sería bueno que el Presidente del Gobierno les dijera algo no solo a esa mayoría de españoles que no ven con buenos ojos un Gobierno que dependa de los independentistas sino al conjunto de la población más que nada porque lo que nos jugamos es el futuro de todos en nuestro país.