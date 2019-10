La noticia de Pérez: "Que mañana no tengamos que asistir a una película de Berlanga"

Vídeo

¿Qué ha cambiado para que hace tan sólo unos días el Gobierno dijera que la exhumación de Franco se iba a hacer en la más estricta intimidad, sin apenas grabaciones y con mucha discreción, y que ahora haya ensayos generales, nos hayan anunciado que va a haber realización en directo, hasta 22 cámaras para seguir casi minuto a minuto todo el recorrido y señal para todos los medios que lo quieran? ¿Qué ha cambiado para que el mismo Gobierno diga una cosa y su contraria en tan sólo unos días?

Lo único que se me ocurre que ha cambiado es que estamos un poco más cerca de esas elecciones del 10 de noviembre. Y que las encuestas, que antes eran muy positivas para el partido que está en el Gobierno, ahora, después fundamentalmente de los altercados en Cataluña, pues ya no son tan positivas. Quizá tenga algo que ver o no. Que tiene pinta que sí.

De todas formas, mañana, en esa exhumación, lo único que hace el Gobierno es cumplir con un mandato del Congreso de los Diputados. Al que, por cierto, no se opuso en aquel momento ningún partido. Que mañana salga todo bien, que se haga rápido y que no pase nada más. Que no tengamos que asistir a una película de Berlanga y que, por una vez, de una vez por todas, cerremos ya ese asunto. Que pase ese paréntesis rápido y que después de mañana volvamos al siglo XXI, por favor.