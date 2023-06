Viajar es un placer, si se planifica bien

La correcta planificación evita problemas y multas

Tener unas buenas vacaciones no consiste únicamente en saber a dónde se quiere ir, sino también en descubrir cómo llegar hasta allí por la ruta más segura y eficiente. Un objetivo que sólo se logra con la planificación adecuada, esa que permite, por un lado, confeccionar un horario que combine horas punta con descansos y, por otro lado, que evita que se olvide en casa justo lo que más se necesita cuando se está en la carretera. Un plan infalible que se puede completar en tan sólo cuatro pasos.

1 PLANIFICAR LA RUTA Y LOS DESCANSOS

Si no se quiere perder tiempo emprendiendo la ruta al destino vacacional por el camino más largo y complicado, o llevarse una sorpresa en forma de peajes, antes de subirse al coche se impone chequear las rutas disponibles y escoger con cabeza, eliminado del recorrido tramos indeseados, como zonas que están de obras, se encuentran en alerta climatológica el día del viaje o que acumulen atascos o puntos complicados, como los puertos de montaña.

Aunque los navegadores permitan escoger, por defecto, la ruta más breve o más rápida, conviene que el plan de viaje que se acometa finalmente incluya periodos de descanso (cada 2 horas o 200 kilómetros). Evitar la deshidratación al volante, la fatiga o el sueño es mucho más importante que llegar media hora antes al destino. Y, por supuesto, tan importante como descansar durante el viaje es hacerlo antes del mismo. Un estudio de la Asociación de Seguridad en Carreteras de EE. UU. (GHSA), comprobó que 18 horas sin dormir equivalen a tener una tasa de alcohol de 0,5 g/l (tasa que en muchos países excede el límite permitido).

2. STOP ATASCOS: ELEGIR BIEN DÍAS Y HORA

Tradicionalmente, los viernes son los días con más tráfico y los martes los días con menos. Por supuesto, los cambios de quincena, especialmente el 15 de agosto, son los días del mes que concentran mayor número de desplazamientos durante el verano. En cuanto a las horas, las más desfavorables para iniciar un viaje si se vive en una gran ciudad suelen estar entre las 15:00 y las 23:00 horas de los viernes y la mañana de los sábados.

La tarde del domingo, con el regreso de aquellos que han pasado el fin de semana en su segunda residencia, también registra una mayor intensidad de tráfico de entrada a las ciudades. Por zonas, los principales problemas de grandes retenciones veraniegas se presentan en las salidas de las grandes urbes y en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas del litoral. Las carreteras que normalmente se ven más afectadas son las de Madrid, Castilla–La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

3. LO QUE NO SE PUEDE OLVIDAR EN CASA

Hay tres documentos imprescindibles para poder circular en coche: el permiso de conducir, el permiso de circulación y la tarjeta de la ITV. Y contrariamente a lo que se suele creer, no es obligatorio llevar en el coche la póliza del seguro ni el recibo del último pago, sin embargo, es conveniente hacerlo. El permiso de circulación identifica al titular del vehículo y la tarjeta de la ITV indica que está homologado para circular por las carretas españolas. Pasar la ITV es una obligación legal y circular sin haberla pasado conlleva una multa. Pero sobre todo, los conductores deben hacer un esfuerzo y reflexionar sobre la intención de esta prueba: un estudio de la Universidad Carlos III señala que, gracias a esta revisión obligatoria se evitan 539 víctimas mortales cada año y más de 12.000 personas heridas en siniestros de tráfico.

Los otros imprescindibles de cualquier viaje por carretera son los que velan por la seguridad en el peor momento posible. Hablamos de los chalecos reflectantes que hay que ponerse si el coche se avería en un arcén o en medio de la carretera y también de la luz de emergencia V–16 o los triángulos de señalización, la rueda de repuesto o kit reparapinchazos, y las herramientas necesarias para la sustitución del neumático.

4. LOS QUE HACEN EL VIAJE MÁS FÁCIL

Existen otros elementos que no son obligatorios, pero que si se incluyen en la planificación acaban siendo de gran ayuda. Por ejemplo, es aconsejable llevar un juego de llaves adicional del coche. También es útil incluir en el maletero unas pinzas de arranque de la batería o, incluso, un miniarrancador. Y por último no está de más dejar preparado lo que se llevará puesto el día del viaje. Debe ser ropa cómoda y ligera, que no dificulte los movimientos. El calzado es

especialmente importante en verano. Hay que optar por un calzado cómodo, pero que no impida maniobrar bien con los pies en los pedales y huir de chanclas, cuñas y tacones

¿Y SI SE VIAJA AL EXTRANJERO?

Antes de viajar en coche al extranjero hay que informarse sobre si el permiso de conducir español es válido en ese país o si se necesita el Permiso Internacional. En algunos países se puede requerir, además, lo que se conocía anteriormente como la Carta Verde, un documento que acredita que el vehículo está asegurado, y que hoy se denomina Certificado Internacional de Seguro. De igual manera es conveniente conocer las normas de circulación del país al que se viaja, así como si se tiene que realizar algún trámite para conducir y estar informado de circunstancia que sea interesante para el viaje.

Para más información consulta la web de la DGT.

