V16 ya geolocalizadas

Las V16 geolocalizadas avisan de dónde se ha producido el incidentes y, a través de DGT 3.0, a los demás conductores

Ya están a la venta los primeros dispositivos luminosos de preseñalización V16 geolocalizados homologados. De momento son tres, pero próximamente se irán añadiendo más modelos que superen el proceso de homologación. Estos dispositivos, que sustituyen a los triángulos de preseñalización de peligro y que, a partir de enero de 2026 serán los únicos dispositivos admitidos, son una pequeña baliza que emite una luz amarilla, 360º, de alta intensidad e intermitente, durante al menos 30 minutos, que hace visible al vehículo averiado a 1 kilómetro de distancia. Este dispositivo incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, independientemente de que sea o no recargable. E incluye todos los elementos necesarios para su funcionamiento y conectividad ?cuya disponibilidad mínima marcada por la ley es de 12 años y cuyo coste está incluido en el precio de venta?.

"Si vas a comprar un triángulo o una luz V16 no conectada, no lo hagas ?aconseja Jorge Ordás, subdirector de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la DGT . Ya hay en el mercado balizas conectadas homologadas que además, en muchos casos, te dan conectividad incluida hasta 2038".

La gran ventaja de estas balizas V16 geolocalizadas es que, una vez activadas, tras 100 segundos ?un plazo para evitar conexiones indeseadas mientras se prueba el funcionamiento? comunican automáticamente el geoposicionamiento del vehículo averiado a la nube del fabricante, a la DGT 3.0 y al punto de acceso nacional, desde donde se envía el aviso a los demás vehículos conectados y a todas las apps de ayuda a la conducción en tiempo real. De esta forma, no solo se señaliza luminosamente el vehículo averiado, sino que los demás conductores conectados recibirá una advertencia de la presencia de un vehículo averiado en el momento en que se acerquen.

Otra gran ventaja es que sustituye a los triángulos y que evita el peligro que supone tener que andar por la vía los 50 metros necesarios para colocarlos correctamente, evitando la posibilidad de atropello. "Bajarse del coche a colocar el triángulo puede costarte la vida ?explica Jorge Ordás?. No lo hagas. Abre la guantera, coge tu luz naranja, enciéndela y nosotros te protegeremos utilizando todas las tecnologías que están a nuestro alcance". De hecho, en 2020 se produjeron 107 muertes de peatones en vías interurbanas; una cifra que subió a 118 en 2021 y que en los primeros diez meses de 2022 había llegado ya hasta 75. Y un dato relevante: el 88% de los peatones muertos en carretera no llevaban elementos reflectantes.

Igualmente, la DGT avisará a todos los conductores de la presencia del vehículo averiado a través de los paneles de señalización variable. "El ciudadano nos indica dónde está y nosotros avisamos al resto de conductores a través de sus navegadores, o directamente en los paneles de mensaje variable. Eliminar la sorpresa en carretera ahora es posible", señala Jorge Ordás.

Dónde llevarla

Este dispositivo V16 debe llevarse en un lugar accesible desde el puesto del conductor (guantera o bolsillos laterales del coche) y siempre cargado. La razón es evitar que el conductor deba salir del coche para buscarlo antes de colocarlo, lo que pondría en riesgo.

Dónde colocarla

En la parte más alta del vehículo para garantizar la máxima visibilidad. De hecho, estos dispositivos deben mantener estables en una superficie plana (techo) y estar dotados de algún medio (un imán, por ejemplo) que permita colocarlo en la puerta del conductor. Y si es posible, se debe colocar desde el interior del vehículo, bajando la ventanilla y solo sacando el brazo

¿Cómo sé qué V16 están homologados?

Los modelos que ya están homologados con geolocalización son tres. No obstante, esta previsto que próximamente esta lista se amplíe. En cualquier caso, en la página web de la DGT (www.dgt.es/V16/) se irán añadiendo los nuevos modelos geolocalizados homologados.



Cómo detenerse en caso de emergencia

Por una emergencia o avería puede verse en la necesidad de detener su viaje lo antes posible, a lo peor de forma precipitada y dentro de la misma vía.

Así, cuando no haya más remedio que detenerse, hágalo en lugar seguro siempre que sea posible. Y si se encuentra en una autovía o autopista, es obligatorio y más seguro abandonarla por la primera salida para evitar crear una situación de riesgo para el resto de conductores. Cabe recordar que el tipo de atropello con mayor índice de letalidad (fallecidos en relación al número de víctimas) es el que se produce cuando la víctima está reparando su vehículo parado en la calzada.

El siguiente paso es señalizar la posición de su vehículo, encendiendo las luces correspondiente, y con la señal V16 ?o en su defecto, los triángulos de preseñalización de peligro colocados a la distancia (50 metros) y en el lugar adecuados (visibles a 100)?, un paso vital para que otros conductores se aproximen extremando la precaución.

Como norma general, solo se debe salir del vehículo si existe un lugar seguro fuera de la calzada, y haciéndolo siempre por el lado contrario al flujo del tráfico. Y no olvide hacerse visible con el chaleco. Si no se puede salir con seguridad, espere la asistencia dentro del vehículo y con el cinturón de seguridad abrochado.

Para más información consulta la web de la DGT.

