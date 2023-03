¿Sabes qué significa esta señal de tráfico? Cuidado si no la conoces: multas de hasta 100 euros

A pesar de tener el carnet de conducir, a muchos las clases en la autoescuela y el examen teórico de conducir se les han quedado ya un poco en el olvido. Especialmente esto ocurre con las señales de tráfico, y es que más de uno no recuerda con exactitud el significado de todas y cada una de las indicaciones que se pueden encontrar en las carreteras. La lista de señales que comprende la normativa de la Dirección General de Tráfico es amplia, por lo que se nos puede resistir en algunos casos el significado de aquellas que no solemos ver con frecuencia en nuestros trayectos.

Las señales de tráfico son uno los errores más comunes en la conducción y de los que más confusión provocan, hasta el punto de causar en alguna ocasión accidentes, por lo que es esencial conocerlas y saber identificarlas. Según el Reglamento General de Circulación, su finalidad es advertir de un potencial peligro, o informar a los usuarios de la vía de prohibiciones o de que tomen ciertas precauciones para ofrecer la mayor seguridad posible en la carretera.

A través de su cuenta en Twitter, la DGT lanza de vez en cuando preguntas para poner a prueba a los conductores y comprobar si realmente conocen el reglamento y las principales normas de circulación. En esta ocasión, la institución ha publicado una encuesta para saber si los usuarios de la red identifican una señal que quizás para muchos es desconocida.

#TestDGT La señal indica que...



A. está en un callejón sin salida y debe retroceder.

B. está prohibido pasar sin detenerse.

C. se aproxima a una elevación del terreno. pic.twitter.com/YOdB5bCIr9 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) March 1, 2023

Un callejón sin salida y hay que retroceder, prohibido pasar sin detenerse, o se aproxima a una elevación del terreno, son las opciones posibles que propone la DGT. Si tenemos en cuenta que una señal rodeada con un círculo rojo y el fondo en blanco indican prohibición, nos da muchas pistas de cuál es la respuesta correcta: la opción B. En concreto, se trata de la señal R-200, cuyo significado es "prohibido pasar sin detenerse". Quizás puede resultar muy similar al STOP, pero hay ciertos matices que la diferencian.

Cuando los conductores ven la señal por sí sola es muy probable que no sepan a qué se refiere, pero porque normalmente no se encuentra así en las carreteras. Para que el mensaje quede más claro, suele aparecer ir acompañada de la palabra 'Peaje' o 'Toll' sobre la línea horizontal negra. ¿A qué hora te suena más?





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Con esta inscripción ya no hay duda de que hay que parar. Esta señal es muy habitual encontrarla en peajes, aduanas o controles policiales, es decir, en todas aquellas situaciones en las que es obligatorio detenerse. En caso contrario, podemos poner en riesgo nuestra seguridad y la del resto de conductores.

Además, si no llegamos a parar podemos enfrentarnos a una multa. El desconocimiento de una señal de tráfico, y por ende de las normas de circulación, no nos excusa de su cumplimiento. Según la Ley de Tráfico, es ilegal no detenerse y pagar la tasa correspondiente, así que saltarse un peaje implica cometer una infracción leve, que podría llevar consigo una multa de hasta 100 euros.