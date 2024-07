La invasión de las noticias "fake"

Hay miles de ejemplos reales de supuestas noticias que no lo son.

Todos los artículos incluidos aquí son noticias o comentarios recogidos en los medios de comunicación y en las redes sociales durante las últimas semanas. Y tienen algo en común: son falsas. En algunos casos, poseen cierta pátina de verdad que las hacen más creíbles para quienes las reciben. Todos ellos son meros bulos con los que se pretende extender la desinformación, estafar o simplemente lograr más clics en una página web.

LAS PERSONAS MAYORES CONDUCTORAS

Estos son dos titulares reales que han aparecido en algunos medios de comunicación últimamente. No es la primera vez y no será la última, ya que es una noticia (falsa) que surge cada cierto tiempo, con el consiguiente enfado de muchas personas que la dan por verdadera. No es cierto que la DGT pretenda retirar el permiso de conducir a las personas mayores de 65 años.

En España no existe limitación alguna por edad para poder llevar un vehículo, sino que depende de las capacidades y aptitudes que tenga la persona que conduce. Es cierto que, a partir de los 65 años, la renovación del carné ya no es por 10 años, sino por 5 o 3, según el tipo de permiso.

No obstante, existe una vía intermedia que se viene aplicando en el ámbito rural, sobre todo: la renovación del permiso de conducir “con restricciones”. Es para aquellas personas que no tienen plenas facultades para ponerse al volante, pero necesitan el coche para sus desplazamientos diarios (compras, médico, farmacia, banco, etc.). En esos casos, se renueva el carné con limitaciones: sólo pueden circular en un radio de 30 km desde su domicilio y tienen prohibido hacer largos viajes o conducir por la noche. En 2023, se realizaron 70.000 autorizaciones para conducir con estas limitaciones.

CANJES DE PERMISOS CON MARRUECOS

A raíz de una modificación en el Acuerdo entre España y Marruecos (en vigor desde el 8 de marzo de 2004), referido al reconocimiento recíproco y canje de los permisos de conducción, comenzaron a aparecer en prensa titulares que inducían a la confusión. Gracias a ese acuerdo, desde hace 20 años los nacionales de ambos países podían canjear el permiso clase B (vehículos que no excedan 3.500 kg MMA) sin tener que realizar exámenes teóricos y prácticos. La excepción era para los permisos C, C+E, D y D+E, en los que sí se obligaba a una prueba teórica y otra práctica.

El marzo pasado, ambos países pactaron una modificación del Acuerdo de 2004 en relación a la eliminación del examen teórico, no del práctico, para los permisos C, C+E, D y D+E. Los conductores con este tipo de carné ya no tienen que superar la prueba teórica, aunque sí “deberán realizar una prueba de circulación en vías abiertas al tráfico general, utilizando un vehículo o conjunto de vehículos cuya conducción autorizan dichos permisos”. En cualquier caso, recordemos, el artículo 5 del acuerdo suscrito hace 20 años, ya contemplaba la posibilidad de no realizar el canje “si existieran razones fundadas para dudar de la aptitud para la conducción del titular de un permiso, o si un conductor hubiera obtenido el permiso de conducción del otro Estado eludiendo las normas vigentes en su Estado de residencia”.



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

LAS MOTOS DE GRAN CILINDRADA

"Una moto de 200 caballos con 200 kilos de peso está hecha para el circuito y en carretera tiene un especial peligro. Todo el mundo tiene que ser consciente de ello". Esta es la reflexión que realizó el director general de Tráfico, Pere Navarro, durante la Conferencia Internacional de Seguridad Vial de la Motocicleta que se celebró en Zaragoza los días 20 y 21 de marzo, una declaración que dio lugar a innumerables titulares y comentarios. En realidad, nunca se ha planteado prohibir la circulación de estos vehículos, sino que se puso sobre la mesa el “especial riesgo” de este tipo de motos que tienen mucha potencia y poco peso.

Las cifras son rotundas. Las motocicletas representan el 11,2% del parque móvil español. Sin embargo, los motoristas son el 23% de los fallecidos en siniestro vial. En 2023, 299 motoristas fallecieron en la carretera (datos provisionales), el 18% más que el año anterior.

El accidente más común es una salida de vía en una carretera convencional, durante el fin de semana, con una moto de gran cilindrada y con más de 10 años de antigüedad. En la mayor parte de los casos se trata de un conductor hombre, entre 35 y 54 años y que tiene el carné desde hace más de 10 años.

Sobre la mesa, se están estudiando nuevas medidas (ver reportaje págs. 22–25) para atajar este repunte de la siniestralidad de las motocicletas, si bien una de las principales será extender el uso del airbag. Según aseguró el director general de la DGT, durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, reducir las cifras de las motos es uno de los retos para los próximos años.

MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS

Son muchas las personas y los medios de comunicación que habitualmente se quejan del estado de las carreteras y se preguntan por qué la DGT no utiliza el dinero que recauda con las multas para arreglarlas. En realidad, la DGT no puede hacerlo porque no tiene competencias para ello, ya que su responsabilidad es el tráfico en sí, no las carreteras. La administración pública que sea el titular de cada vía es la responsable de vigilar su mantenimiento. Las vías por las que circulamos son de titularidad nacional (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), autonómica (cada comunidad autónoma) o municipal (ayuntamientos y entidades locales). Son esas tres administraciones a quienes corresponde la conservación de las carreteras.

MULTAS FALSAS

Es la reina de las “fake news” y es, directamente, una estafa. Estos avisos llegan de forma recurrente, unas veces por SMS al móvil; otras, a través del correo electrónico, y siempre convenientemente acompañados por unos logotipos oficiales que los hacen más creíbles. En todos los casos, son notificaciones falsas, básicamente porque la DGT sólo utiliza dos canales para comunicar las posibles sanciones: correo postal o a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV), si es que nos hemos dado de alta en ese sistema de notificaciones electrónicas.

Con este mensaje, los estafadores pretenden alertarnos de que tenemos pendiente una multa, por lo que nos instan al pronto pago, para lo que incluyen un enlace en el que es necesario pinchar si queremos hacer el abono. En realidad, se trata de un timo para quedarse con nuestro dinero y con nuestros datos bancarios. Algunas veces, el mensaje es tan burdo que se delatan a sí mismos utilizando el término “multa de tránsito” (más usado en los países de América Latina) en lugar de “multa de tráfico” (lo habitual en España). ¡Mucha atención!

Para más información consulta la web de la DGT.

