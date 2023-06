Gestos moteros

En Moto, no importa el destino, sino el viaje y las sensaciones

En España nos gustan las motos. De hecho, y según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2021, el 16% del parque total de vehículos eran vehículos de dos ruedas: más de 3,8 millones de motocicletas y casi 2 millones de ciclomotores. Prueba de esta afición son eventos multitudinarios como los grandes premios de motociclismo que se celebran cada año en nuestro país (Jerez, Cheste, Alcañiz…) o concentraciones moteras como la de Los Pingüinos, cita que cada año reúne durante un fin de semana de enero en Valladolid a miles de personas (en la edición de 2023 acudieron más de 30.000).

"Es un vicio ?asegura Miguel Ángel Fernández, motero desde hace más de 40 años?. Si te gusta la moto, no solo como medio de transporte, te atrapa. Tienes la sensación de estar contigo mismo, aunque vayas en grupo. Es algo que todos comentamos. Te evades de los problemas, sientes el frío y el calor y te concentras en la conducción y en disfrutar del paisaje, la velocidad, las curvas. En coche no es lo mismo porque solo importa el destino. En moto, no importa dónde vas, sino el hecho de ir, el viaje y las sensaciones". Por eso, quienes disfrutan de esas rutas moteras por carretera suelen hacerlo en grupo y utilizan una serie de gestos para comunicarse, ya sea para enviar un saludo, advertir de un peligro en la carretera o indicar que hay que parar en la gasolinera más próxima a repostar. ¿Cuáles son estos gestos?

Abrir y cerrar la mano Sirve para avisar a otro de que se ha dejado el intermitente puesto o que no lleva las luces Dejar el caso en el suelo Si ves a una persona en el arcén con el casco en el suelo, ten claro que ncesita ayuda Hacer la V Es el saludo por excelencia. Al cruzarte con otros motoristas en la carretera, se colocan los dedos en forma de V. Mover la mano adelante y atrás Se usa para indicar al que viene detrás que nos adelante. También sirve para avisar de que, en una intersección o incorporación, no viene nadie que nos impida entrar bien. Mover la mano arriba y abajo Se utiliza para advertir a otros de que hay un peligro más adelante que requiere bajar la velocidad. Sacar la mano izquierda con la palma hacia atrás Indica al motorista que viene detrás y que se dispone a adelantar, que axiste algún peligro y que no adelante. Sacar la pierna Es un gesto equivalente a la V, pero para motoristas que son adelantados por otro motero. esta forma de saludar no está tan generalizada, pues hay moteros que consideran el signo poco apropiado. Señalar el depósito con el pulgar Se hace para avisar a los compañeros de ruta de que necesitamos parar a repostar. Señalar el suelo con el pie Se utiliza para advertir a las personas con las que se hace la ruta de problemas en el asfalto.

Motos: más siniestralidad

Disfrutar de una ruta en moto no debe hacernos olvidar la prudencia porque los desplazamientos en este tipo de vehículos implican un riesgo de lesión entre 20 y 40 veces superior al de un conductor de automóvil. En 2021, según los datos de la DGT, fallecieron 357 personas usuarias de motocicleta en los 23.883 siniestros viales que se registraron (255 en vías interurbanas y 102 en urbanas). Aunque estas cifras suponen un descenso del 14% con respecto a 2019, lo cierto es que representan el 27% de la siniestralidad vial cuando el parque de motocicletas en España es el 11% del total de vehículos.

¿Y el botiquín?

Cuando viajamos en moto, a priori, puede resultar más complicado incluir un botiquín de primeros auxilios debido a la falta de espacio. Sin embargo, es muy recomendable llevar uno por si sufrimos un percance en la carretera. En el mercado ya se comercializan algunos, pero si optamos por prepararlo nosotros mismos, no debemos olvidar incluir algunos elementos como algodón, gasas, apósitos, vendas elásticas, antisépticos (Betadine, agua oxigenada, etc.), guantes de látex, esparadrapo, pinzas o tijeras y un termómetro.

