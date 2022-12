Diez claves para el conductor informado

Redes sociales, apps, radio, webs, teléfonos informativos y paneles en la carretera, medios a nuestro alcance

Una reciente encuesta del fabricante de neumáticos Goodyear sobre actitudes y hábitos de los europeos respecto a la conducción estacional indica que en España el 41% de los conductores afirman que no conducirían nunca en condiciones de hielo. En comparación, solo el 16% de los británicos y el 3% de los polacos se manifiestan de igual forma. Además, solo el 46% de los encuestados españoles aseguraron conocer la diferencia entre neumáticos comunes y los específicos para época invernal. Es decir, se comprueba que un elevado porcentaje evitaría coger el coche si hay hielo, al tiempo que un índice similar manifiesta no manejar información sobre ello.

Sin embargo, la profusión de fenómenos meteorológicos adversos, algunos de ellos tan intensos y extendidos como la famosa “Filomena” de principios de 2021, ha hecho que los conductores se muestren en general más concienciados con la toma de precauciones y preparación del vehículo ante los anuncios de situaciones complicadas.

El año pasado el Barómetro Fesvial se centró en la conducción y seguridad vial con frío, nieve y hielo y reveló que persisten lagunas respecto a normas relacionadas con la conducción en estas condiciones –obligatoriedad de encender las luces cuando nieva, posibilidad de uso de neumáticos de todo tiempo sin cadenas, etc.–, pero que la inmensa mayoría aceptan la necesidad de una buena preparación y mantenimiento del vehículo. Además, un índice muy apreciable de encuestados tiene asimilada la necesidad de salir con una información útil y actualizada: el 86% busca información sobre el estado de las vías y el trayecto que se va a recorrer, mientras que el 83% consulta los partes meteorológicos.

La cuestión radica, entonces, no tanto en la concienciación, que ya parece existir, sino en la idoneidad de las fuentes que escogen quienes se ponen al volante antes de salir a la carretera. Repasemos algunas de ellas.



PANELES INFORMATIVOS

Los paneles de mensaje variable (PMV) facilitan un canal directo de información al conductor desde la Dirección General de Tráfico sobre las incidencias que pueda encontrarse en su itinerario. En la actualidad las vías españolas acogen 2.445 de ellos, cuyo control corresponde a los ocho Centros de Gestión del Tráfico de la DGT (Madrid, Valencia, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Valladolid, A Coruña y Baleares). Con uno o dos pictogramas y 36 caracteres anticipan al conductor si hay alertas meteorológicas relevantes, si se va a encontrar un accidente, si hay un coche detenido en la carretera o si las retenciones van a afectarle en su viaje. Durante el año 2021 los paneles recogieron más de un millón de mensajes, con una frecuencia que se intensifica de noviembre a marzo, especialmente durante episodios de meteorología adversa.



INFOCAR

Desde este mapa se tiene acceso, en tiempo real, a información sobre todas las carreteras de España. Cualquier incidencia que se haya registrado en la vía quedará reflejada en él, así como la hora a la que se ha producido, su tipología y el punto kilométrico. Este mapa sitúa todas las informaciones que la DGT va recopilando de cámaras de tráfico, estaciones meteorológicas, informes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o Protección Civil, etc. La información más detallada sobre el servicio la puede encontrar en la última página de este suplemento.



“TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL” ONLINE

La versión digital de la revista de la DGT se actualiza de forma constante con los contenidos de la revista en papel, pero también incluye otros asuntos que, por imposiciones de la actualidad, escapan a la versión impresa. Aunque son los reportajes de la revista sobre cuestiones de seguridad vial, consejos de conducción, mantenimiento del vehículo, novedades normativas, etc., los que más eco obtienen. Se trata de asuntos a menudo ligados a aspectos estacionales que condicionan la conducción: fenómenos meteorológicos, baja visibilidad, planificación del viaje, etc. En lo que llevamos de año, más de 1,7 millones de usuarios han consultado la web, un 64% de ellos por dispositivos móviles.



O11

El número de teléfono 011, que no sustituye al de emergencias 112, está disponible las 24 horas, los 365 días del año y su gestión se lleva a cabo desde los Servicios Centrales de la DGT. Proporciona información actualizada sobre el estado del tráfico, las restricciones a camiones, los trámites en las Jefaturas de Tráfico y teléfonos de información. En los últimos cinco años ha atendido más de 1,2 millones de llamadas, 210.000 de ellas el año pasado.

RADIO TRÁFICO

Desde 1995 la DGT cuenta con un servicio específico para ofrecer información actualizada a los conductores a través de las emisoras de radio. Desde el Gabinete de Comunicación se realizan anualmente unas 80.000 conexiones a emisoras de radio, cadenas de TV y otros medios de comunicación. En cuanto a su frecuencia, varía mucho de días laborables a fin de semana y si hay operaciones especiales o temporales en marcha. De media, un día laborable hay unas 300 conexiones, 380 si hay una operación especial. Como dato curioso: durante “Filomena” se llegaron a hacer 3.373 conexiones. Además, a través de la web de la DGT se puede acceder a los últimos boletines con información actualizada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



MI DGT

La información sobre las condiciones de la vía, la previsión meteorológica y otros asuntos ajenos al conductor es, sin duda, importante. Pero también lo es saber a ciencia cierta en qué punto se encuentran “sus papeles”. Si no está seguro de cuándo caduca su permiso o los puntos de los que dispone, miDGT permite afrontar el viaje tranquilo al resolver las consultas de forma instantánea. La consulta de los permisos digitales y del saldo de puntos, los informes reducidos de los vehículos y la actualización de datos de contacto son los contenidos más visitados de una aplicación que desde su arranque en 2020 suma casi cuatro millones de usuarios únicos y 21 millones de consultas. Un aspecto a tener muy en cuenta: al manejarse en la aplicación datos personales, se precisa para acceder a ella disponer en el móvil de certificado digital o credenciales del sistema de autenticación Cl@ve.



APPS DE TRÁFICO

La mejora de las conexiones ha facilitado el auge de apps que ofrecen un tipo de información que todo usuario necesita en algún momento: cómo me ubico y cuál es la forma más eficiente de llegar a mi destino. Ahora además se añaden datos al minuto, para lo que muchas de estas apps se nutren de DGT 3.0, punto de acceso a información gratuita y en tiempo real que reporta, por ejemplo, advertencias de obras o averías. A ello también contribuye el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad (nap.dgt.es), que ofrece conjuntos de datos disponibles de la DGT, los servicios de tráfico de Cataluña y País Vasco o el Ayuntamiento de Madrid, entre otras entidades. De esas fuentes “beben” muchas apps de movilidad, campo en el que la referencia sigue siendo Google Maps, con unas mareantes cifras de 10.000 millones de descargas mundiales. Sus principales competidores en el proceloso mundo de las tecnológicas también tienen las suyas: Apple Maps y Bing Maps, de Microsoft. Ora app muy popular también es de Google: Waze, y hay más opciones como el RACC Infotransit, OsmAnd, HERE WeGo, MapsMe, etc.



INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

La web y la app de la Agencia Estatal de Meteorología son los servicios de información meteorológica de referencia. Incluyen módulos con alertas, previsión por municipios o el mapa con el tiempo de hoy. Su app para Android e iOS suma más de un millón de descargas. Para información de fuera de España hay servicios muy populares como AccuWeather, o la opción de Google que, a la búsqueda “el tiempo en” seguido de la localidad o provincia de su interés, le devolverá la información que facilita Weather.com. Por otra parte, todos los medios, escritos y audiovisuales, potencian la información meteorológica en invierno.

DGT.ES

Consejos de seguridad vial, actualidad de la entidad, campañas en marcha, información sobre trámites… El catálogo de contenidos de la página web de la DGT resulta tan amplio como lo es el abanico de asuntos que atañen a este organismo. Rediseñada en junio del año pasado, desde entonces suma casi 37 millones de visitas, siendo la información sobre incidencias del tráfico uno de los contenidos más solicitados, con más de dos millones de visitas.

REDES SOCIALES DE LA DGT

La DGT está en Twitter, Facebook y YouTube desde 2011, y desde 2016 en Instagram. En Facebook suma 376.000 seguidores, y la cuenta principal de Twitter, @DGTes, aglutina a 440.000, a los que se añaden los 212.000 de @InformacionDGT, que ofrece información automatizada de los Centros de Gestión del Tráfico. En @DGTes y Facebook se informa de incidencias relevantes, mensajes divulgativos de seguridad vial, difusión de las actividades de las jefaturas de Tráfico y las campañas de publicidad. YouTube, por su parte, que supera los 17.000 suscriptores, se centra en las campañas, vídeos divulgativos y actividades de la DGT. Para la preparación del viaje un repaso a lo último en redes no está de más pero, por supuesto, antes de sentarse en el coche: al volante, el móvil mejor lejos.

Para más información consulta la web de la DGT.

Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS ( iPhone) y Android.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando