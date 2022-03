DGT: el director avisa de las consecuencias de usar este objeto común mientras conduces

Este lunes ha entrado en vigor la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico, con la que las multas y la resta de puntos del carnet aumenta en muchos casos. Entre los endurecimientos de los tratamientos está los relacionados con el teléfono móvil. Tenerlo en la mano, para lo que sea, GPS, teléfono o mirar Instagram, se penaliza con seis puntos, es decir, la mitad de los que se tiene en el carnet.





Y ocurre lo mismo con los motoristas o los ciclistas. No está permitido meter el móvil entre el casco y la oreja para ir hablando, se puede penalizar con 200 euros de multa.





Según el director general de la DGT, Pepe Navarro, "es una ley que apuesta por el futuro, ya que se incorpora a la Ley de Tráfico la política de medio ambiente, obligando a los usuarios de la vía a protegerlo y con referencias expresas a episodios de alta contaminación y a zonas de bajas emisiones", explicó.

Además, aseguró que se trata de una ley "novedosa", ya que establece "por primera vez, la regulación del vehículo autónomo con el fin de dotarlo de un marco jurídico susceptible de garantizar las exigencias en relación con la seguridad vial".

El director general de la DGT ha respondido recientemente a algunas de las preguntas de los conductores a través de la página web de Tráfico con el fin de solucionar las dudas de muchos españoles con la entrada en vigor de la nueva Ley de Tráfico. Uno de los usuarios llegó a preguntar a Navarro, al hilo de las multas que pueden imponerse por utilizar el móvil mientras manejamos el vehículo, si es posible llevar un soporte homologado en el coche para el teléfono móvil.

"Sí, sin ningún problema", aseguró. No obstante, agregó un detalle del que más de un conductor deberá estar pendiente de ahora en adelante: "Lo que no se puede hacer es manipular el móvil mientras conduce, es un hecho denunciable y conlleva la pérdida de tres puntos".





"Si usted necesita utilizar su móvil, pare en un lugar adecuado, realice las operaciones que necesite con su móvil, y luego reanude la conducción", ha recomendado Pepe Navarro. Además, al ser preguntado sobre si un conductor puede manejar o no un reloj inteligente al volante, también ha sido contundente: "Al no tener que sujetarlos con la mano para utilizarlos no interfieren en la conducción. Tienen el mismo tratamiento que un manos libres", ha asegurado.