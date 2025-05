La DGT avisa de que los conductores que usen este producto de la farmacia pueden dar positivo en un control de alcoholemia

Madrid - Publicado el 14 may 2025, 19:52

El alcohol está presente en más del 30%5 de los accidentes mortales en España, por lo que el Congreso aprobó el 8 de octubre de 2024 la proposición no de ley para reducir la tasa máxima de alcohol al volante de 0,5 a 0,2 gramos de alcohol por litro en sangre a través de una modificación del artículo 20 del Reglamento General de Circulación. Algo que ya adelantó el director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, que avisaba de que las intenciones del organismo era dejar la tasa más baja posible.

No obstante, este nuevo cambio aún no ha entrado en vigor y ya son algunas las voces que avisan de que no es necesario consumir cerveza, vino o cualquier tipo de alcohol para dar positivo con el nuevo umbral, ya que hay alimentos y otros productos que pueden hacernos dar 0,2. Así lo confirma, al menos, un agente de la Guardia Civil, José Carlos Conde, que avisa en una entrevista para el pódcast del perito de automóviles Román Álvarez que es posible obtener un resultado positivo en alcoholemia con un simple producto de farmacia: el colutorio bucal.

Con qué damos positivo en alcoholemia

Y es que el agente de la benemérita advierte de que hay enjuagues bucales que contienen alcohol y pueden alterar el resultado. Eso sí, matiza que esto sería sólo durante un tiempo de cinco minutos, además de que la tasa es muy baja. No obstante, añade Conde que los controles de Tráfico duran más allá de esos 5 minutos, ya que suelen esperar, al menos, diez minutos entre el primero y el segundo test. Así, en ese tiempo la tasa baja aún más.

EFE Control de alcoholemia de Tráfico

Además, los expertos recuerdan que hay algunos alimentos y bebidas no alcohólicas que generan una fermentación en el estómago que puede provocar una ligerísima tasa de alcoholemia, con un efecto similar al colutorio. Estos son, por ejemplo, los plátanos cuando se encuentran especialmente maduros. Incluso la DGT apunta que hay que tener especial cuidado con ciertos alimentos que contienen alcohol en su composición, como son los bombones rellenos, el bizcocho borracho o caramelos que puedan estar bañados en alcohol.

En cualquier caso, Conde recuerda en el podcast que siempre podemos pedir al agente de la Guardia Civil repetir la prueba, por si consideramos que estos productos son el motivo del positivo.

Factores que influyen en el grado de alcoholemia

Más sobre Tráfico La DGT confirma que no renovará el carnet de conducir a las personas que consuman estos medicamentos

En cualquier caso, y más allá de lo que consumamos antes del control, hay otros factores que influyen en la tasa de alcoholemia durante la prueba. El primero de ellos es la velocidad a la que bebemos, ya que cuanto más rápido se ingiere alcohol, mayor es su concentración en sangre. Una caña "a morro" o varios chupitos seguidos elevan la alcoholemia más que un consumo pausado. La DGT recomienda intercalar bebidas sin alcohol y espaciar las consumiciones.

Además, los expertos recuerdan que el ron, whisky o ginebra se absorben más rápido que la cerveza o el vino. Si además se mezclan con refrescos con gas (tónica, cola…), el efecto se potencia. Incluso beber sin haber comido multiplica la absorción del alcohol, ya que comer retrasa sus efectos pero no los evita: la tasa subirá igual, pero más tarde.

Por último, avisan de que una persona delgada tendrá una tasa más elevada que alguien con más peso tras ingerir la misma cantidad, ya que el alcohol se distribuye en menos masa corporal.