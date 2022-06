La DGT advierte: estas son las gafas de sol que no deberías utilizar mientras estás al volante

Las gafas de sol son las grandes aliadas de un conductor durante el verano. Evitan que el sol deslumbre y hacen más cómoda la conducción. Sobre todo, si el sol está de frente. Pero hay que tener mucho cuidado porque no todas las lentes sirven de la misma forma para proteger los ojos del sol y algunas pueden hasta ponernos en peligro. Aunque la Dirección General de Tráfico no prohíbe el uso de ningún tipo de gafa de sol, si advierte sobre las consecuencias de usar algún tipo de cristal.

Se trata de las gafas que se utilizan para los entornos de nieve en el que el reflejo de la luz es más intenso, que tienen unas lentes con filtro solar de nivel 4 y que absorben el 92% de los rayos ultravioletas que dificulten la visión y empeoren la visibilidad durante la conducción. Según cuenta el diario 20minutos, protegerían los ojos de la agresividad de los rayos UVA, pero empeoran las capacidades del conductor al no encontrarnos en un contexto con tanto reflejo de sol.









Las gafas más ideales para usar durante el verano son aquellas que tienen tanto cristales polarizados como un filtro solar de nivel 3. De hecho, lo ideal es que los colores del cristal sean suaves y de tonalidades verdes, grises o marrones, para que no interfieran con el entorno y no impidan distinguir las señales. Es más. Para mejorar la visión al volante y más con el sol de frente es importante que lleves los cristales del coche limpios y sin mancha alguna, pues el reflejo de la luz podría resaltarlos y provocar que no veas con claridad.

¿Cuál será el dispositivo obligatorio que deberán llevar todos los coches a partir del 1 de julio?

Como se mencionaba anteriormente, la Dirección General de Tráfico no prohíbe el uso de determinadas gafas de sol. Sin embargo, sí impondrá el uso del dispositivo obligatorio que deberán llevar todos los coches a partir del próximo 1 de julio. Se trata del Asistente de Velocidad Inteligente (ISA), un sistema que obligará a que se respeten los límites de velocidad en las carretera. El dispositivo funciona a través de un software que conecta tanto el Control de Crucero Adaptativo con el Reconocimiento de Señales limitando así de manera automática la velocidad del vehículo.









Gracias a la colocación de una cámara detrás del retrovisor, el GPS y otros sensores que disponga el coche, este sistema interpretará las señales de tráfico y avisará al conductor si se excede de velocidad. Si el coche continúa con una velocidad indebida, el Asistente de Velocidad Inteligente se encarga de reducirla automáticamente. No obstante, este dispositivo podrá desactivarse pulsando una tecla o al pisar el acelerador con más vehemencia aunque es cierto que en un futuro desaparezca esa opción.

El próximo mes, además del ISA serán obligatorios otros siete sistemas en los coches nuevos. Son la cámara trasera con detección de tráfico cruzado, el detector de fatiga y somnolencia, la frenada de emergencia, la alerta de cambio involuntario de carril, el bloqueo del vehículo con alcoholímetro, la alerta de cinturón en las plazas traseras y la caja negra.