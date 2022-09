La DGT advierte del 'efecto elefante' al volante y por qué es peligroso: hasta 4.000 euros de multa

Ya sea para viajes cortos o largos recorridos, el maletero es el espacio reservado de nuestro vehículo para poder colocar todo nuestro equipaje. No obstante, hay veces que no lo utilizamos de forma correcta, ya sea por no amarrar correctamente el contenido o porque no tenemos conocimiento del conocido como "efecto elefante". Es posible que te preguntes qué es esto y en qué puede afectar a tu forma de conducir. La realidad, en cualquier caso, es que la Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha alertado de los problemas que puede tener esto para los conductores.

De hecho, la Revista de Tráfico y Seguridad Vial de la propia DGT lo ha explicado claramente. Tal y como recoge, la fuerza de un objeto que no esté bien sujeto puede aumentar hasta 55 veces su fuerza en el caso de un impacto a 60 kilómetros por hora. En otras palabras, el impacto de cualquier tipo de objeto multiplica la fuerza con la que impacta en el caso de que no esté bien amarrado.





Según el Artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación, el conductor será el responsable de "mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros", así como también "la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos".

En otras palabras, en el caso de que no llevemos correctamente sujeta la carga de nuestro vehículo, podríamos enfrentarnos a una multa de entre 200 y 4.000 euros. Este ejemplo también puede equipararse al de llevar a un pasajero, por ejemplo de 75 kilos, a bordo y sin cinturón de seguridad. "A una velocidad de 60 kilómetros por hora, un pasajero de 75 kilos de peso golpearía el asiento delantero con una fuerza equivalente al peso de un elefante de 4,2 toneladas", según la revista.





Además del denominado "efecto elefante", podemos hablar también de los problemas que acarrea dejar, por ejemplo, la compra, en los asientos traseros de nuestro vehículo. ¿Lo mejor? Evitarlo en la medida de lo posible.

En este sentido, entra también en juego la movilidad de los pasajeros o incluso la visibilidad del propio conductor. En este caso, podríamos estar enfrentándonos a una sanción. "El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía", consta en el Reglamento.





Además, tal y como recoge dicho documento, el hecho de llevar el coche muy cargado también podría hacer que un objeto cayera sobre la carretera. En este caso, la multa podría ascender hasta los 500 euros por el hecho de suponer un peligro para el resto de los usuarios que circulen.