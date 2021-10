¡Cuidado a los desplazamientos con menores!

En 2020, un total de 17 niños menores de 14 años resultaron víctimas mortales tras sufrir un siniestro vial

Ante el comienzo del curso escolar y el aumento de los desplazamientos, la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil (AESVi) hace un llamamiento a los padres y responsables de los niños para que aumenten su seguridad tanto cuando van en coche, en moto o si optan por el transporte escolar.

Esta semana comienza el curso escolar para los niños españoles lo que supone una vuelta a la normalidad antes de la pandemia, ya que este año las clases vuelven a ser totalmente presenciales en la mayoría de los casos. Esta situación conlleva un aumento de los desplazamientos de vehículos a motor, especialmente de los coches.

Los expertos de AESVi piden aumentar la precaución en todos los desplazamientos que realizamos con niños, poniendo especial atención al ir y volver del centro escolar, ya que es cuando más riesgos se pueden producir debido a posibles atascos, un aumento del estrés del conductor, aparcamientos en doble y tercera fila y por un aumento considerable del número de peatones, muchos de ellos menores de edad.

Recientemente la Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado los datos de siniestralidad vial en 2020 con el resultado de 14 niños fallecidos en 2020, son 15 menos que en 2019, un año previo a la pandemia con mayor movilidad. De estas 14 víctimas mortales, nueve se produjeron en vías urbanas, solo una menos que en 2019. Uno de los niños se desplazaba en ciclomotor, uno en moto y cinco en turismo. Además, dos de los menores fallecidos no hacían uso del sistema de retención infantil en el momento de producirse el siniestro.

Desde AESVI, y las instituciones que forman la Alianza, trabajan para sensibilizar a toda la sociedad sobre la necesidad de aplicar estos consejos durante todo el año, con el objetivo de evitar siniestros y lesiones con niños implicados.

Desplazamientos en coche

Desde AESVi, insisten en la importancia de sentar a los niños siempre en un Sistema de Retención Infantil (SRI) adecuado a su talla o peso, por corto que sea el trayecto. El uso correcto del SRI reduce en un 75% el riesgo de muerte y un 95% el riesgo de lesiones. Es obligatorio por ley para todos los niños con una altura igual o inferior a 1,35 metros, aunque AESVi recomienda seguir utilizando el SRI hasta que se alcance 1,50 metros porque reduce riesgos de lesiones. También debe abrocharse el cinturón de seguridad el resto de ocupantes con una altura superior.

“Es muy importante, de cara a prevenir riesgos, utilizar un SRI adecuado a la talla y peso del niño o niña; verificar su correcta instalación en el coche, siguiendo las instrucciones del fabricante, colocando la sillita en las plazas traseras y el mayor tiempo posible en sentido inverso a la marcha, y comprobar que el pequeño está bien sujeto a la silla, sin holguras, y ajustando arneses (o cinturón) y reposacabezas. De esta forma, reduciremos los riesgos de lesión en caso de impacto”, explica Antonio Lucas, presidente de AESVi y director de Movilidad y Seguridad Vial en la Fundación RACE.

El uso de la silla infantil es obligatorio para niños con una altura igual o inferior a 1,35 metros aunque AESVi recomienda seguir utilizando una silla con respaldo hasta que el menor alcanza 1,50 metros ya que proporciona más protección frente a impactos laterales.

Aunque la obligatoriedad de llevar al bebé en contra de la marcha es hasta los 15 meses, si el sistema de retención infantil está homologado i–Size, es muy conveniente mantener esta posición siempre que sea posible. Así mejoramos la protección de su cuello, cabeza y espalda.

Cada vez que introduzcas o saques al niño del vehículo hazlo siempre que sea posible por el lado más seguro, el de la acera.

Verifica que el niño viaja bien sujeto y sin holguras en los arneses, evitando prendas o elementos que eviten la correcta sujeción a la silla como el abrigo, y nunca con la mochila puesta.

El SRI debe instalarse en las plazas traseras y, si es posible, en el asiento trasero central.

Ir con tiempo al colegio para evitar aparcar en doble o triple fila. Obligamos al pequeño a pasar entre coches, aumentando el riesgo de atropello.

Instala la silla siguiendo cuidadosamente las instrucciones del manual de uso del fabricante y su etiquetado y verifica su anclaje.

Desplazamientos en moto

Como padres o responsables de un menor, hay que tener en cuenta que la motocicleta, escúter o ciclomotor es un vehículo vulnerable porque, en caso de caída, es el propio cuerpo de sus ocupantes el que actúa como carrocería. La normativa permite llevar a niños de 12 años en ciclomotores y motocicletas como pasajeros, y excepcionalmente, desde los 7 años cuando se trate del padre, de la madre, tutor o persona mayor de edad autorizada. Desde AESVi recomienda no utilizar la moto hasta que el menor cumpla los 12 años. En el caso de llevar a un niño en una moto, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

El niño debe ir sentado correctamente a horcajadas y con los pies apoyados en los reposapiés laterales y debe utilizar el asiento correspondiente detrás del conductor.

Es obligatorio que el niño utilice siempre un casco homologado, adaptado a su talla y ajustada su cinta de sujeción bajo el mentón.

Los niños deben ir protegidos, junto al casco homologado, con toda la equipación. Tienen que utilizar guantes de motorista y calzado adecuado ?las botas son recomendables–. Se aconsejan pantalones largos y chaqueta, si tienen protecciones mucho mejor, sobre todo para trayectos por carretera.

Es importante sujetar la mochila del colegio en el portaequipajes o trasportín porque llevarla en la espalda aumenta el riesgo de desestabilizar al niño y de lesionar su espalda.





En transporte escolar

Dentro de Europa, España es líder en transporte escolar, un medio de transporte seguro con muy baja siniestralidad. Aun así es importante cumplir las normas para reducir los riesgos al máximo. AESVi, dentro de su estrategia por conseguir que ningún niño fallezca o resulte herido de gravedad en un desplazamiento, se ha unido recientemente al Grupo de Trabajo STCBC (Safer Transport of Children in Buses and Coaches), creado en mayo del 2019 para la regulación del transporte de menores en autocar y/o autobús.

“Es bien cierto que los índices de siniestralidad del autobús son muy bajos en comparación con el automóvil, pero hay que pensar que, si viajamos en autobús y se produce una colisión, el buen uso del cinturón de seguridad es la principal esperanza de los usuarios para minimizar las lesiones, por lo que desde AESVi hacemos especial hincapié en el uso correcto de estos sistemas en los autobuses”, explica Juan José Alba, vicepresidente de AESVi y coordinador del Grupo de Nuevas Tecnologías en Vehículos y Seguridad Vial de la Universidad de Zaragoza. Según datos de la DGT, el 90% de los siniestros relacionados con el transporte escolar se producen en el momento de subir o bajar del vehículo o justo en los instantes inmediatos.

Algunas recomendaciones para aumentar la seguridad en transporte escolar son:

Respetar las zonas de parada, ir con tiempo suficiente, y enseñar al niño a subir o bajar de forma ordenada, sin empujar a otros niños.

Durante el recorrido, los niños deben permanecer sentados en su asiento con el sistema de retención adaptado a sus necesidades, y respetando las instrucciones de seguridad.

El resto de conductores no debe adelantar al autobús escolar mientras deja o recoge a los niños en la parada.

Como padre o adulto responsable del menor, es importante solicitar al centro la contratación de autocares con cinturones de 3 puntos y comprobar que un monitor acompaña a los niños durante el trayecto.

En el caso de que optes por el transporte público para llevar y recoger a los niños del centro escolar, ten en cuenta que los autobuses públicos no incorporan cinturones de seguridad, aunque sí suelen disponer de un espacio para sujetar el carrito del bebé. Lo mismo ocurre en el metro y trenes de cercanías.

Si utilizas el servicio de taxi, servicio de conductor o carsharing, asegúrate de que incorpora un sistema de retención adecuado para el tamaño del niño.









