Si no limpias esta parte de tu coche, tu salud está en riesgo: un tercio de los conductores no lo hace

La mayoría de los conductores tiene interiorizado que el coche hay que limpiarlo por dentro y por fuera. Lo que muchos no saben es que hay una parte del coche que rara vez se desinfecta y que puede poner en riesgo la salud de quien lo conduce y de sus acompañantes: las llaves del vehículo. Un reciente estudio de una consultora científica especializada en microbiología ha encendido las alarmas al analizar el nivel de bacterias que acumulan estos pequeños pero imprescindibles dispositivos.

Llenas de bacterias y con riesgo

Según desvelaron Carlos Moreno ‘El Pulpo’ y el experto en motor Alfonso García ‘Motorman’ en el programa Poniendo las Calles de COPE, "las llaves del coche son cuatro veces más sucias, más tóxicas, que las de un móvil. Lo peor es que nunca las limpiamos", advirtió ‘El Pulpo’. Frente a los móviles, que muchos usuarios limpian a menudo con una bayeta o gamuza, las llaves pasan completamente desapercibidas en las rutinas de higiene.

"Este estudio asegura que un tercio de los conductores no las limpia jamás", explicó Motorman en antena. "Y eso que contienen una media de 241 colonias bacterianas más que un teclado de ordenador portátil", añadió. El dato más preocupante es que las llaves del coche tienen casi una cuarta parte del nivel de gérmenes que puede encontrarse en el asiento de un váter, una comparación que evidencia el riesgo higiénico de ignorar su limpieza.

Y lo más alarmante: un 15 % de esas bacterias encontradas en las llaves eran intestinales, es decir, microorganismos que no deberían estar presentes fuera del entorno digestivo y que pueden resultar especialmente peligrosos para personas con un sistema inmunológico más débil. Aunque el resto de bacterias halladas son comunes en la piel humana y no suponen un peligro inmediato, sí pueden convertirse en un vector de transmisión si no se controla su proliferación.

Esta situación cobra mayor relevancia en un contexto en el que los expertos recomiendan extremar la higiene en objetos de uso cotidiano, como ya ocurrió durante la pandemia. Y aunque solemos prestar atención al volante, la pantalla o los tiradores del coche, las llaves del coche siguen quedando fuera de esas rutinas de limpieza.

Cómo limpiar las llaves del coche

¿Y qué hacer para evitar este foco de contaminación? "Igual que con el móvil: usa un paño de microfibra húmedo con jabón neutro o alcohol", recomendó Motorman. Eso sí, advirtió que no se deben utilizar productos abrasivos ni lejía, sobre todo si se trata de llaves electrónicas, ya que pueden dañar sus componentes o hacerlas inservibles.

Esta llamada de atención pone de relieve la necesidad de incorporar la limpieza de las llaves del coche a nuestros hábitos periódicos, especialmente en verano, cuando se incrementan los viajes, el contacto con superficies públicas y el uso compartido del vehículo.

Con todo, el mensaje es claro: la limpieza de las llaves del coche no es una cuestión menor. Puede parecer un detalle sin importancia, pero ignorarlo puede conllevar consecuencias sanitarias indeseadas. Como apuntó Carlos Moreno, “hay cosas que damos por sentadas, pero que tienen un impacto directo en nuestro día a día. Las llaves del coche, aunque pequeñas, pueden ser un gran problema si no se cuidan como es debido”.