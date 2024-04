El Papa, a los jóvenes desde Venecia: "Dejen el teléfono y encuentren a la gente"

El Papa Francisco ha recomendado a los jóvenes "dejar el celular" y "encontrar a la gente" para no convertirse en "profesionales del teclear compulsivo", durante un acto con ellos en la ciudad italiana de Venecia.



"Os digo, no os aisléis, buscad a los demás, hagan experiencia de Dios juntos, sigan caminos de grupo sin cansarse. Podríais decir: 'Pero a mi alrededor todos están con los teléfonos, pegados a las redes sociales y a los videojuegos'", explicó el Pontífice.



Pero animó: "Id sin miedo a contracorriente: tomad la vida entre las manos, poneos en juego, apagad la televisión y abrid el Evangelio, esto es demasiado ¿eh?. Dejad el celular y encontrad a la gente".



El Papa ha mantenido este encuentro con los jóvenes venecianos a las puertas de la basílica de Santa María de La Salud, adonde llegó en lancha motora tras visitar la cárcel femenina de la Giudecca en este viaje a Venecia de apenas cinco horas.



A los jóvenes explicó que el teléfono "es muy útil para comunicarse" pero pidió estar atentos a cuando "impide encontrar a la gente".



"Usad el teléfono, vale, pero encontrad a la gente. Sepan lo que es un abrazo, un beso, un apretón de manos, las personas. No olvidéis eso, usad el teléfono pero encontrad a la gente", recomendó.



Porque, sostuvo, "la vida reclama ser donada, no gestionada, saliendo del mundo hipnótico de los videojuegos que -dijo- anestesia el alma".



"Muchachos, no seáis profesionales del teclear compulsivo sino creadores de novedad", terminó.

Denuncia las amenazas a Venecia como la crisis climática y el turismo

El Santo Padre ha expresado también, su "preocupación" por las amenazas que afronta la ciudad italiana, desde la crisis climática a la gestión del turismo de masa, y así lo ha denunciado durante la misa en la Plaza de San Marcos.



"Si hoy miramos a esta ciudad de Venecia, admiramos su encantadora belleza, pero también estamos preocupados por los muchos problemas que la amenazan", lamentó el pontífice argentino, que este domingo ha visitado la monumental Ciudad de los Canales.



Entre esos riesgos citó el cambio climático porque "impacta en las aguas de la laguna" sobre las que se erige o "la fragilidad de las construcciones y sus bienes culturales" y patrimonio.



Pero también por los problemas que repercuten en la vida de sus habitantes: "La dificultad de crear un ambiente a medida de hombre a través de una adecuada gestión del turismo", apuntó, suscitando el aplauso de los cerca de 10.500 fieles que acudieron a la misa.



"Estas realidades corren el riesgo de generar relaciones sociales deshilachadas, de individualismo y soledad", advirtió.

Una visita de cinco horas

El Papa, que ya se encuentra de nuevo en Roma, ha realizado su primer viaje fuera de Roma de este año 2024, para visitar durante apenas cinco horas esta ciudad y el pabellón de la Santa Sede en su 60ª Bienal de Arte.



Venecia, la Ciudad de los Canales, es Patrimonio de la Humanidad desde 1987 pero afronta numerosos problemas como el turismo de masa y, sobre todo, la despoblación (en su centro histórico ya viven menos de 50.000 personas tras años de pérdida de población local).



Precisamente hace tres días, el 25 de abril, se inauguró un nuevo sistema de reserva para poder entrar en la ciudad, pagando 5 euros, una medida con la que el ayuntamiento quiere gestionar el turismo, aunque los vecinos la consideran inútil y meramente recaudatoria.



El pasado septiembre el comité de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) decidió no incluir a Venecia en la lista del patrimonio mundial en riesgo por el plan de conservación de las autoridades italianas.



Entre otras cosas, se ha desviado el paso de grandes cruceros, que antes pasaban cerca de la Plaza de San Marcos, y se ha creado un sistema de diques móviles para aislar la ciudad y evitar las mareas altas del mar Adriático que solían inundarla.



La ciudad, un lugar frágil por estar construido sobre el agua, sufre especialmente las consecuencias del cambio climático y en noviembre de 2019 sufrió las peores inundaciones desde 1966 debido a un aumento del nivel del mar de 187 centímetros.