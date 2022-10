El Santo de hoy: Simón y Judas Tadeo, apóstoles y testigos del Cordero

Todos los Apóstoles conforman el Basamento de la Iglesia sobre las cuales se apoya el Señor, Piedra Angular. En este último viernes de octubre es la Fiesta de dos miembros del Colegio Apsotólico: San Simón y San Judas Tadeo. Simón es oriundo de Caná de Galilea por lo que el Evangelio le llama “cananeo”. Al mismo tiempo, le llaman “zelotes” de sobrenombre por su posible pertenencia a este grupo radical y celoso de cumplir la Ley de Dios, empleando la fuerza si es necesario.

El encuentro con el Señor le hará ver una nueva manera de esperar su Reino, desde el amor y no por la violencia, pasando a ser uno de sus discípulos. No faltan quien le pone en parentesco con Santiago “el menor”. Judas Tadeo, por su parte, conserva su sobrenombre para distinguirse de Judas Iscariote, el que traicionó al Maestro. En la Escritura se le menciona levemente en una intervención en el Cenáculo -antes del Prendimiento en Getesemaní- cuando le pregunta a Jesús por qué se ha manifestado a ellos y no al mundo.

Aquí se recalca que se trataba no de Judas Iscariotes, sino el otro. También se conserva de él una de las Cartas del Nuevo Testamento. En ese Libro aborda el tema de la tardanza en la Venida del Señor que tanto agobiaba a la Primitiva Comunidad Cristiana. Al inicio de su Vida Pública, un buen día cuando Cristo pasa la noche en oración, les llama al amanecer, eligiendo a Doce que estuviesen siempre con él.

Entonces los evangelios nos dan sus nombres entre los cuales figuran ellos, que serán testigos de cuanto Cristo dijo e hizo, así como de su Muerte y Resurrección. Tras el Envío del Espíritu Santo en Pentecostes, marchan a predicar La Buena Nueva hacia la zona de Persia. San Simón morirá partido en dos por una sierra y San Judas Tadeo caerá bajo la espada decapitado. Se les celebra el mismo día porque fueron siempre juntos a predicar.