Santoral del 8 de abril: Miércoles Santo anticipo de traición y entrega por todos

Hoy es Miércoles Santo. El momento culminante se acerca. Seguimos mirando la fuerza de la Palabra de Dios en este día. Judas ha ido a ver en secreto a los Sumos Sacerdote y a los ancianos del pueblo para entrar en pacto con ellos y entregarles a su Maestro. La idea no se la esperaban y les llena de satisfacción.

Ajustando el mismo precio maldito de José vendido por sus hermanos en el Antiguo Testamento, ellos lo tasan en treinta monedas de plata. Pero su vuelta a Jerusalén con el Señor y el resto se adentra en este otro Pasaje del Evangelio en el que se recrea el momento de la Santa Cena cuando el Maestro muestra su gran alegría por comer la comida pascual con sus Apóstoles. En medio de ese momento de gozo anuncia que uno de los presentes le va a entregar.

El santoral de este Miércoles Santo, 8 de abril

Su añadidura de que el Hijo del Hombre se va a la Muerte tal y como está escrito les deja a todos impresionados. Pero más todavía les impacta cuando les dice con firmeza que aquel que le va a entregar más le valdría no haber nacido, quedando en evidencia Judas. Es el momento de que el Hijo del Hombre sea entregado. Él se va a la muerte como se ha escrito. Pero ¡Ay! del que lo entrega. Más le valdría no haber nacido. El que come en la mesa conmigo es el primero en traicionarme.

Dijeron los impíos: “Talemos el árbol en su lozanía. Arranquémoslo de la tierra de los vivos”. El Miércoles Santo preludia que ya estamos en el núcleo de los días Santos de la Pasión del Redentor. Tiene que cumplirse la Escritura. Cuando levantéis al Hijo del Hombre sobre el Árbol de la Cruz, sabréis que yo soy”. Además el Miércoles Santo sí marca ya el último día de penitencia cuaresmal y de color morado, ya que mañana con la Misa de la Cena del Señor, da comienzo el Triduo Pascual.