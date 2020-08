Cada uno de los más íntimos seguidores del Maestro experimentaron de cerca lo que es el seguimiento con todo lo que conlleva que el discípulo no sea más que su Señor y el descubrimiento de la Cruz del Redentor hecha realidad en muchas de nuestras situaciones. Hoy celebramos al Apóstol San Bartolomé que vivió esta realidad junto a Jesús.

Tal y como cuentan los Evangelios, Cristo después de pasar la noche en oración, llamó a sus discípulos y eligió a Doce de ellos para que estuviesen con Él. Entre estos se encuentra San Bartolomé. Felipe fue uno de los que siguió al Señor, y cuando encontró a Natanael –también llamado Bartolomé-, oriundo de Caná de Galilea, le dijo: Aquel de quien los Profetas escribieron, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazareth.

El santoral de hoy, lunes 24 de agosto

¿De Nazareth puede salir algo bueno? Dijo Natanael. Ven y lo verás, le contestó Felipe. Cuando el Maestro le ve, dice: Ahí tenéis a un israelita en quien no hay engaño. ¿De qué me conoces? Antes de que Felipe hablase contigo, te ví debajo de la higuera. Rabí: Tú eres el Mesías esperado, el Hijo de Dios. ¿Por haberte dicho que te vi bajo la higuera crees? Has de ver cosas mayores. En verdad en verdad os digo: Veréis el Cielo abierto y a los ángeles bajar y subir sobre el Hijo del Hombre.

Su pertenencia al grupo de los Doce Apóstoles le hace ser también testigo de la Resurrección del Señor y de su Ascensión al Cielo. Los Hechos de los Apóstoles le sitúan con el resto del Colegio Apostólico perseverando con María en la Oración a la espera de la Venida del Espíritu Santo. Morirá mártir en la India donde predica la Buena Nueva. Siempre se le representa desollado que es la forma de martirio que sufrió dando Gloria a Dios.