Ya resalta la Escritura en el Libro del Apocalipsis de estos que viene con vestiduras blancas lavando sus mantos en la Sangre del Cordero. Así aluden a la multitud admirable de Santos que han pasado por el martirio en unión con Cristo Crucificado, como los 40 mártires de Sebaste que conmemoramos hoy. Hasta el año 313 la Iglesia es perseguida.

En ese momento la Declaración de Libertad Religiosa por parte del Edicto de Milán hace que ya no se persiga a los cristianos. No obstante, la Normativa se fue aplicando poco a poco hasta el punto de que el año 316 murieron en Sebaste cuarenta soldados. Pertenecían a la Legión XII. Licinio, en Oriente, no se resignó a asumir que entre las filas de su milicia hubiese servidores del Evangelio.

El santoral de hoy, miércoles 10 de marzo

Así descubrió su verdadero rostro y se quitó la máscara mostrando sus verdaderas intenciones. Los datos son recopilado por San Basilio Magno y San Gregorio de Nisa años después durante las homilías y catequesis en honor de estos soldados. El Gobernante, según refieren estos Padres de la Iglesia, había hecho una redada instigando a los suyos que descubriesen si había algún cristiano. En este grupo hubo una cuarentena que se declararon abiertamente cristianos y seguidores del Evangelio.

Al hacerse público el tema, fueron condenados a una laguna helada. La prueba era dura durante la noche. Uno de aquellos hombres sitiéndose en extrema debilidad de fuerzas, flaquó y corrió a un lugar termal que les habían prometido si renunciaban. El número de cuarenta se mantuvo porque un soldado que custodiaba a los mártires vio el signo de un fuego sobrenatural lo que le hizo convertirse. Pronto se extendió por todo Oriente el culto a ellos.