“Galilea de los gentiles, al otro lado del Jordán, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una Luz Grande”. Es Cristo, Luz de los pueblos cuyo alumbramiento en la Navidad es una prolongación que alcanzará su culmen en La Presentación del Señor. Y de esa Luz se hacen acopio para darla los Santos. Nos encontramos hoy en el calendario con una de ellas: con Santa Ángela de Mérici.

El santoral de hoy, miércoles 27 de enero

Nacida en Italia en 1470, lleva una infancia muy sufrida, lo que le hace tremendamente compasiva con las niñas pobres de la época. Pronto se hará Terciaria Franciscana, extendiéndose su fama de santidad entre muchos nobles y personajes importantes que le piden consejo para resolver muchos asuntos. Continuando con su preocupación por las jóvenes que sufren, repara en la incultura que poseen.

No solamente no saben leer ni escribir, sino que viven en la más absoluta ignorancia en lo referente a la temática religiosa. Nadie les enseña los pilares de la Fe, y ella se ve en la necesidad de ayudarles. Incluso observaba que todo el mundo estaba empeñado en organizar la vida como si Dios no existiera. Así funda las ursulinas, en honor de Santa Úrsula, a la que Ángela profesaba gran devoción.

Una de sus tareas prioritaria fue preparar unas asociaciones en cada barrio donde se enseñase el catecismo. Su carácter dinámico y alegre, hizo que la Congregación que se inició en Brescia, se propagase por todo el orbe. Y si las ursulinas surgen en 1535, a los cinco años, muere la fundadora, San Ángela de Mérici, siendo canonizada el año 1807. Su amor a Cristo, se puso de manifiesto en sus últimas palabras antes de morir.