Santa Esther

Dios se sirve de las personas para sacar adelante sus planes y hacerles bien en sus propias vidas. No le importa si su condición es real, humilde, clase media, ni valora si es hombre o mujer porque para el Señor todos son iguales. Hoy, concretamente, contamos con la memoria de la Reina Esther procedente del Antiguo Testamento y cuya gesta se recoge en el Libro que lleva su propio nombre en la alianza veterotestamentaria.

El santoral de hoy, jueves 1 de julio

La condición de Esther es una mujer que es huérfana y desde pequeña la ha adoptado un hombre muy piadoso llamado Mardoqueo. Ella desposa con el rey Asuero y se entrega a la vida palaciega. Eso sí. Nunca abandona su sensibilidad por el Pueblo Elegido, pero la situación de la corte le lleva a un alejamiento. La situación le pone a prueba cuando Amán, consejero del monarca, logra de Asuero que quienes no se pongan de pleno al servicio del rey debe ser expulsado, eliminando con un ajusticiamiento a sus responsables y guías.

Esto produce una gran consternación entre el pueblo. Esther se quiere poner de perfil y no mezclarse mucho hasta que su tío Mardoqueo le dice con dureza que ella por muy reina que sea no se salvaría del decreto de un rey tan inestable que no se respeta ni a sí mismo. En cambio si ella no les ayuda, la providencia de Yavé lo sacará por otro sitio. Esto hace que ella recapacite ayune y pida que tengan unos días de oraciónpor ella que se va a entregar a una misión tan crucial.

Tras unos días en oración va a ver al rey quien no le mira con aprecio hasta que ella sufre un desvanecimiento y el rey promete a Esthe lo que necesite. Ella pide un banquete en el que estuviese Amán. En medio de él le cuenta a su esposo la ruina injusta que s eles avecina por culpa de Amán. Esto hace que el rey mude de pensamiento, ajusticie a Amán y deje libre a los semitas pertenecientes al Pueblo Elegido.