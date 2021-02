La tradición milenaria de Europa como Viejo Continente hace de él una tierra poblada de grandes Santos que bien merecen ser sus abogados y protectores. Hoy es la Fiesta de los Santos Cirilo y Metodio, muy entrelazados en las raíces cristianas europeas. Sus verdaderos nombres eran Constantino y Miguel, que cambiaron al hacer la profesión religiosa. Abrazaron la vida consagrada tras desencantarse del mundo y sus placeres efímeros.

El santoral de hoy, domingo 14 de febrero

El Emperador de Constantinopla les envió como misioneros a los países yugoslavos. Durante este periodo emplearon un idioma especial para aquellas tierras, siendo denunciados. Pero una vez explicaron sus formas de proceder ante el Pontífice en Roma, alegando que lo hacían porque esas personas no sabían leer ni escribir, el Papa les dio la total aprobación animándoles a seguir en esa forma de apostolado. Ya decía San Pablo que “me hice judío con los judíos y griego con los griegos para ganarme sea como sea algunos, aunque no me someta a su Ley”.

Cirilo enfermó gravemente después de una vida dedicada a la Viña del Señor, muriendo el año 869. El Santo Padre, hizo unas exequias muy solemnes en su honor, depositando sus restos junto a San Clemente, cuyas reliquias había llevado a la Ciudad Eterna cuando fue con su hermano. Metodio, por su parte, fue consagrado Obispo por el propio Vicario de Cristo. Muchos tuvieron envidia del nuevo Prelado, secuestrándole.

Pero intervino de nuevo el Papa, que pidió su inmediata liberación, amenazándoles con la excomunión si no lo hacían. Muere el año 885. Ambos fueron declarados Co-Patronos de Europa por Juan Pablo II, junto a San Benito de Nursia, Santa Catalina de Siena, Santa Brígida de Suecia y Santa Teresa Benedicta de la Cruz.