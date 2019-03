El Santo obispo que contagió la Fe entre los bárbaros

Una vez que el Edicto de Milán promulgó en el año 313 la ley de libertad religiosa en todo el Imperio Romano y la no persecución a los cristianos, los seguidores del Evangelio se encontraban con varios problemas como el cesaropapismo donde no se separaban debidamente las cosas de Dios de las cosas meramente terrenales. Y los bárbaros que se apoderaban de la gloriosa Roma en otros momentos que no ahora, impusieron su ley pagana contra la que también hubo que luchar.

El Santoral de esta jornada nos brinda al Obispo San Deogratias que es un claro ejemplo de abrirse paso entre la maleza de los bárbaros para vivir y difundir la Fe. Su vida se sitúa en torno al siglo V. Su presencia en Hispania durante la invasión de los bárbaros, se debe a los ruegos del emperador Valentiniano III. Sus principales cualidades son la pureza de corazón y la bondad que derramará en el trato con los fieles y quienes se le acercan.

Será consagrado el año 450 en un clima de verdadera persecución y saqueo de la Ciudad Eterna por parte de los bárbaros, con un grave desorden político, social y humano. Para paliar la situación, el Santo Obispo vende algunos bienes en un gesto de misericordia, ayudando a la liberación de los cautivos. También pone su mirada en los enfermos, para los que habilita los Templos de San Fausto y San Severo, transformándolos en hospital.

Él mismo se dedicará a atenderles, cargando sobre sus hombros las dolencias de los otros y encomendándoles en la oración. Su fama de santidad, corrió por todos los sitios, al tiempo que sufrió muchas envidias para ser ese signo de contradicción que recuerda siempre el Señor como condición indispensable para sus discípulos. Muere en el año 456.