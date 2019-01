La Santa que tuvo un espíritu de niño

Los Santos Mártires siempre han suscitado la devoción a los hombres de todos los tiempos. En muchos casos han sido inspiradores de carismas de otros tiempos más actuales. Bajo su patrocinio se han fundado congregaciones para difusión del Evangelio. Es el caso de hoy en el calendario con la festividad de Santa Ángela de Mérici. Nacida en Italia en 1470, lleva una infancia muy sufrida, lo que le hace tremendamente compasiva con las niñas pobres de la época. Pronto se hará Terciaria Franciscana, extendiéndose su fama de santidad entre muchos nobles y personajes importantes que le piden consejo para resolver muchos asuntos. Continuando con su preocupación por las jóvenes que sufren, repara en la incultura que poseen. No solamente no saben leer ni escribir, sino que viven en la más absoluta ignorancia en lo referente a la temática religiosa. Nadie les enseña los pilares de la Fe, y ella se ve en la necesidad de ayudarles. Incluso observaba que todo el mundo estaba empeñado en organizar la vida como si Dios no existiera. Así funda las ursulinas, en honor de Santa Úrsula, a la que Ángela profesaba gran devoción. Una de sus tareas prioritaria fue preparar unas asociaciones en cada barrio donde se enseñase el catecismo. Su carácter dinámico y alegre, hizo que la Congregación que se inició en Brescia, se propagase por todo el orbe. Y si las ursulinas surgen en 1535, a los cinco años, muere la fundadora, siendo canonizada el año 1807. Su amor a Cristo, se puso de manifiesto en sus últimas palabras antes de morir. Esa preocupación por los jóvenes y la educación de los niños bien peude encuzarse con la Infancia Misionera que celebramos en este domingo, último del mes de enero. Esta jornada, al igual que Santa Ángela de Mérici, quiere difundir la causa de Cristo por todo el mundo donde están esos niños que muchas veces son ignorados. Ellos son los protagonistas de la Nueva Evangelización.