Unblock, la fundación que trabaja en la reinserción de los presos y menores con problemas de conducta: "El Evangelio es la mejor vía"

La Fundación Unblock es una de las entidades dedicadas a la prevención y reinserción de menores y jóvenes una vez han pasado por la prisión. Y es que este miércoles, 24 de septiembre, Virgen de la Merced y patrona de las instituciones penitenciarias, es un día para reconocer la labor que realizan estas organizaciones con los reclusos para darles una segunda oportunidad.

El presidente de la Fundación Unblock, Carlos Trénor, ha explicado en 'Ecclesia al día' que trabajan con mejores y jóvenes en situación delicada por haber cometido infracciones aunque están fuera de prisión, así como en prisiones de régimen cerrado.

Para atraer a estos jóvenes, la mayoría de ellos adolescentes, impulsan actividades atractivas asociadas al deporte “como el boxeo no agresivo para que se desahoguen, pero también teatro, cine... Cosas que les entretenga y les atraiga para luego, con psicólogos y educadores, hacer la labor más educativa y formativa para salir”, ha precisado Trénor.

“Son programas de varias semanas de chicos que vienen con ese incentivo y ya no están en el parque metiéndose en líos, y luego se tratan temas diversos. Es bonito ver cuando al cabo de tres o cuatro semanas ponen más interés en la charla que en el deporte o el teatro”, ha agregado.

"los niños no son malos porque sí, sino quetienen heridas de su entorno"

En el caso de los menores, Unblock se centra más en la prevención para evitar que acaben en prisión, tratando de implicar al máximo a las familias para que sean parte de la solución.

“Estamos convencidos de que los niños no son malos porque sí, sino porque tienen heridas de su entorno y con cuatro cambios pequeños se consiguen grandes cambios”, ha asegurado.

De hecho, Carlos Trénor ha recalcado que se han producido a lo largo de estos años en la fundación casos de reinserción: “Eran personas que estaban excluidas. Tenemos chicos que han estado años en los centros y no solo han cambiado su vida, sino que ahora cambian la de otros. Son gente de nuestra fundación que han pasado por esta situación, se han formado y son los mejores para ayudar a otros que nos les sorprenda nada de lo que le puedan decir”, ha continuado argumentando.

“El Evangelio es la mejor vía para transformarse"

El presidente de la Fundación Unblock ha añadido que hay un gran interés por parte de los reclusos de cambiar. “Tenemos una obligación como cristianos de ayudarles y darles la mano las veces que hagan falta. Creo que todo el mundo tiene un futuro y pueden cambiar. Muchos han cometido un error pero no les dejamos creer que pueden dejar de cometerlo y cambiar su vida”, ha puntualizado.

En este sentido, Trénor ha hecho hincapié en que la prisión es un espacio donde la persona más abierta está al cambio y a escuchar: “El Evangelio es la mejor vía para transformarse, lo primero es perdonarse así mismo, si ellos mismos no se perdonan lo que han hecho es más difícil avanzar”.