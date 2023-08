San Luis de Francia, monarca de justicia y caridad

Muchos hombres y mujeres han recibido de Dios la Gracia de luchar por la justicia para ser llamados hijos de Dios y serlo, en verdad. Hoy es uno de ellos: San Luis, rey de Francia. Nace en Poissy, en el país galo el año 1214. Hijo de Luis VIII, su madre es Doña Blanca de Castilla, era española. De ella recibió su amor a Dios.Muerto su padre cuando él tenía doce años, de forma prematura es coronado, teniendo que asumir la regencia su madre, hasta que llega a los 20 años y se convierte en el rey de todos los franceses.

Su preocupación por que se viviese la justicia como virtud cardinal para distinguirse en su Fe, fue una de las constantes de su reinado. También se preocupó de que en su entorno no faltasen los pobres y necesitados de atención espiritual y humana. A ellos les sentaba en su mesa y les lavaba los pies cumpliendo lo que decía el Señor de que yo no he venido a ser servido sino a servir y dar la vida en rescate por muchos.

Posteriormente participa en la liberación de Tierra Santa, una idea que no le saldrá de balde y que le supondrá sufrimientos. Y es que cae prisionero hasta que pagan un rescate por su liberación. De nuevo en sus dominios prohíbe, los duelos por Dios donde se retan dos personaas usando la Fe como una pantalla, lo que supone un pecado gravísimo. En su faceta caritativa, levanta hospitales. También cosntruye una capilla en la que se acogiese la Corona de espinas y otras reliquias sacras.

En este periodo se funda La Sorbona y este monarca establece cauces de diálogo cultural y de Fe con Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura. La capital francesa es un referent espiritual y cultural en ese momento. Sólo le queda una preocupación: convertir al sultán de Tierra Santa. Sin embargo cuando viaja a Túnes el ejército de allí asesina a muchos soldados. Él por su parte, caeraáenfermo. San Luis de Francia muere en el año 1270.