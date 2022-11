El Santo de hoy: San León, Magno Pastor de almas

La grandeza de los Santos es asumir que son instrumentos y administradores puestos por Dios para ser fieles. Hoy la Iglesia, nos brinda al Papa San León Magno, fiel servidor de lo que la providencia le pedía en cada momento. Nacido en la región italiana de Toscana, ejercería de Secretario de San Celestino. Designado por el Papa Sixto III como su Legado en Las Galis, fue elegido Pastor de la Iglesia Universal el año 440.

Si por algo se caracteriza es, por ser uno de los pontífices más insignes que tuvo la antigüedad cristiana. Precisamente la misión que Dios le encomendó, la desempeñó con gran celo pastoral y apostólico en bien de las almas.Su espíritu sacerdotal se manifiesta cuando hace frente a las dos dificultades presentadas: Una interna, como son las herejías; y otra externa, que es el caso de los bárbaros.

Respecto a este último punto, logró que los invasores no destruyesen la Ciudad Eterna. En el caso de Atila, salió al encuentro para que no entrase ni siquiera a las puertas de Roma y en el caso de los pueblos vándalos, aunque no impidió su entrada, sí logro que no la saqueasen ni amtasen a nadie. En todo ello, se debilitó en cuanto apoder humano la urbe, pero su Fe creció. De él se conservan varios legados, entre los que se encuentran sermones y cartas varias, que constituyen un tesoro y una gran riqueza para la comunidad eclesial.

Todos estos gestos le valieron el apelativo de Magno.San León muere el año 460.Muchos de los pastores de la Iglesia revitalizaron gracias a su figura el reconocimiento de Obispo de Roma y, por ende, el Guía del Pueblo de Dios. Una de sus frases más famosas, la pronunció durante una homilía en Navidady decía así: “Reconoce ¡Oh cristiano! tu dignidad. El Hijo de Dios se vino del Cielo por salvar tu alma”.