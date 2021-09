Este 18 de septiembre, recordamos a San José de Cupertino. Un santo italiano que es un gran ejemplo de humildad, viviendo en tiempos muy complicados. Nació en el año 1603, en un siglo XVII difícil y ajetreado políticamente y socialmente. A pesar de ello, este San José de Cupertino nos deja a todos el legado de su santidad. Nace en Nápoles durante el reinado de Felipe III.

En él se pone de manifiesto la fuerza de Dios para confundir a los soberbios del mundo. Y es que este Santo encuentra grandes dificultades para aprender a leer y para ejercer un oficio. No obstante su problemas no quedan ahí. Intenta entrar en los franciscanos conventuales, pero no le dejan, por culpa d ella mala fama que le han puesto. Al final, ingresa en Santa María de Grotella. Allí descubren la riqueza que esconde su humildad, que fue una de las causas que le llevaron a los Altares.

El santoral del 18 de septiembre: San José de Cupertino

Tras no pocas dificultades en los estudios se ordena sacerdote. La sencillez y la caridad con los necesitados son los dos ejes de su ministerio. Muchos son los que quieren verle por su fama de santidad -entre ellos, el Papa Urbano VIII-, pero otros, le critican y calumnian. El 18 de septiembre de 1663, muere entregando su vida al Señor.

José de Cupertino fue beatificado el 24 de febrero de 1753 por el papa Benedicto XIV. El 16 de julio de 1767 fue canonizado por el Santo Padre Clemente XIII. Su festividad se celebra el 18 de septiembre, mismo día en el que el santo falleció con sesenta años. Fue nombrado Patrono de los cosmonautas por el don de la levitación, y de los estudiantes por las dificultades que debió atravesar en sus estudios. Es frecuente que los católicos recemos para pedirle que interceda por los estudiantes.