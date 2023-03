San Eusebio Palatino, prueba de amor a Cristo

Hubo un tiempo en el que, dada la persecución contra los cristianos a gran escala, también fue numerosa la cifra de quienes dieron la vida por Cristo. Hoy, Segundo Domingo del Tiempo de Cuaresma el que Cristo sube al Tabor y se Transfigura, celebramos a San Eusebio Palatino, cuya fecha se desconoce. Mártir en los primitivos tiempos, según cuenta el Martirologio Romano, padeció en África por el Nombre del Señor Jesús, junto a otros ocho compañeros de persecución.

El paso por aquel Continente supuso para ellos, el fiel cumplimiento del mandato de Cristo de anunciar el Evangelio a toda la Creación. Al mismo tiempo queda constancia de que el discípulo no puede ser menos que el Maestro y ha de aprender a cargar con la Cruz de cada día. De esta forma aprendieron a beber el propio cáliz que el Señor bebió en la Pasión, tal y como les había dicho durante su Vida Pública a quienes le seguían.

No hay muchas noticias sobre su suplicio, aunque buena parte de los relatores, sitúan este hecho dentro la zona Bética, en la parte de Medellín, cerca de Mérida.Después de su suplicio, no queda constancia sobre el culto que se tributó a estos mártires de Cristo, que no amaron tanto esta vida que temieran la muerte, sino que se pusieron en manos del Dios Libertador que juzga con justicia y misericordia.

Ni el peligro, ni el hambre, ni aún la misma muerte pudieron apartarles del amor Divino, porque en Él vencen fácilmente todo lo demás. Su paciencia ante la adversidad, les hace fieles imitadores de las palabras de Pablo que exhorta la comunidad a alegrarse a pesar de que en esta vida, de momento, tengan que sufrir muchas pruebas. Y bien pudieron repetir con el salmista “El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu Mano. Me ha tocado un lote hermoso”.