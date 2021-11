Siempre invita el Señor a aprender de Él que es Manso y Humilde de corazón lo cual supone encontrar el descanso que tanto anhelamos para llegar a la Santidad. Hoy es la festividad de San Edmundo, hombre sencillo y Santo. Nacido el año 841, accede al trono de Estanglia cuando el rey Offa, abdica en él para dedicarse los últimos momentos de su vida a la oración y a la austeridad penitencial. La ceremonia de cambio de entronización del Monarca será en la Navidad del 855, presidiéndola Huberto, Obispo de Elman.

Pronto muestra una sensatez que supera a la madurez de su edad prematura. Sin duda el Espíritu de Dios actúa en él y le impulsa a dar un testimonio acorde a su Fe. De ella deriva su sencillez, huyendo de lujos, y su deseo de acercarse a los necesitados, así como la manera de enfrentarse a los problemas desde la Fe.

El santoral de hoy, sábado 20 de noviembre

Así se cumple lo que prescribe Cristo en el Evangelio invitando a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero llega la prueba por la que ha de pasar todo el que se precie de seguir al Señor con la Cruz a cuestas. Unos piratas daneses invaden los dominios del monarca arrasando con todo lo que encuentran a su paso, especialmente lo que tenga nombre de cristiano.

Edmundo se prepara para la defensa, pero como no quiere derramamiento inútil de sangre, por parte de los suyos, opta por esconderse, hasta que, descubierto, es asaeteado como San Sebastián y degollado, finalmente. No hay nada oculto que no llegue a saberse y más cuando el discípulo funciona como servidor auténtico de Jesús.Cuando sus vasallos buscan la cabeza sin resultado para sepultarla con el cuerpo, la hallan en un letrero donde dice providencialmente “aquí”.