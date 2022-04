Sábado de la Octava Pascual: El Resucitado disipa temores

Hoy sábado, 23 de abril, es penúltimo día de la Octava de Pascua, y en nuestras vidas resuena el mensaje del Ángel: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué ves en la noche? Dinos centinela. San Lucas nos lleva hoy a un recuento de Apariciones, como si quisiera recoger, a modo de resumen, lo más destacado del Evangelio de la Resurrección. Comienza recordando que la primera Aparición fue a María Magdalena de la que habían salido siete demonios.

Esto le cambia a ella en su corazón hasta el punto de que va a anunciarles la Buena Nueva de que Cristo Vive. Entonces se enuentra con unos Apóstoles asustados que no lo creen y lo toman por un delirio. Posteriormente se aparece a otros dos que iban a una aldea, como se pudo ver el miércoles en el Pasaje de los discípulos de Emáus. Ellos cuando comprobaron que se trataba del Señor que, en verdad, había Resucitado fueron corriendo, aunque de nuevo los Once no lo aceptan.

La prueba definitiva es la del propio Cristo que se les aparece, recriminándoles su rechazo y la dureza de su entendimiento. Era preciso explicarles las Escrituras que hablaban de su Padecimiento y Muerte, para resucitar y entrar en la Gloria. Entonces les envía a predicar la Buena Nueva a toda la Creación. Unos hombres que pasan a ser testigos enfrentándose al Sanedrín porque creen que el Señor, con el que han comido y bebido, está Vivo.

Y en esta víspera de la Divina Misericordia recordamos a San Jorge. De origen turco en el siglo III, un día se entera de que en la zona de Libia hay temor por un dragón que les asola. Impulsado por el Espíritu Santo combate y derrota a la alimaña, lo que supone que la Gracia de la Providencia está con él y le acompaña en el combate contra el enemigo. Gran difusor del Evangelio, vivirá la persecución contra la Iglesia, muriendo mártir.