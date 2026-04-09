Viernes de Pascua

La alegría desbordante de Señor que vive bulle por todas partes. Hoy, sexto día de la Octava de Pascua, volvemos también la mirada hacia el Resucitado. Este día también se llama Viernes de la Segunda Pesca Milagrosa.

El motivo es que el Evangelio según San Juan que proclamamos este día nos presenta el momento en el que el Señor Resucitado vuelve a manifestarse. Todo empieza cuando algunos de los Apóstoles se marchan a pescar. Entre ellos, el propio Simón-Pedro, Juan, Tomás y Natanael. Y después de estar faenando toda la noche no encuentran nada.

Entonces, se les aparece Cristo a la orilla como un Joven. Desde donde se encuentra les pregunta si tienen pescado. Cuando le dicen que no, él insiste en que echen la red de nuevo. Al hacerle caso cogen 153 peces y la red no se rompe.

Juan es el primero en darse cuenta de que es el Señor. Pedro se adelanta nadando. Cuando se dan cuenta todos de lo que ha sucedido, Él les espera con las brasas encendidas y prepara por anticipado la comida. Así se refuerza su creencia en que ha resucitado de verdad.

Y es que señala el propio San Juan que todos eran conscientes de que no era un sueño, sino que era Jesús de Verdad. Cierra este Pasaje el evangelista señalando que era la tercera vez que se aparece a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos.