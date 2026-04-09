El cardenal José Cobo, sobre la visita del Papa a España: "Que no solo nos quedemos en lo espectacular, que sea una oportunidad para responder a Jesús"

En el marco de sus primeros 1000 días como arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo ha reflexionado sobre la próxima visita del Papa León XIV a Madrid y España. Según el purpurado, este acontecimiento no debe ser solo un "gran espectáculo", sino una ocasión para profundizar en la fe y reforzar el sentido de comunidad eclesial.

Madrid se prepara para recibir al papa

El lema del viaje apostólico, "Alzad la mirada", marca el objetivo principal de la visita. El cardenal Cobo ha explicado que se trata de una oportunidad para que los fieles puedan renovar su relación personal con Jesucristo, tal como hizo Pedro. "Que para nosotros sea una oportunidad para ponernos delante de Jesús con todos sus amigos y con toda su iglesia, y que podamos renovar el ‘¿me amas?’ a Jesucristo", ha señalado.

El Papa León XIV y el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, en el Palacio Apostólico

Para el cardenal, hay una primera tentación y "es hacer un gran espectáculo, que lo será, pero entre nosotros no va a ser así. Yo creo que tenemos que ir un poquito más allá". La llegada del Papa servirá para recordar la esencia de la comunidad cristiana. "El papa viene a confirmar la fe y el papa viene a hacernos más iglesia, a profundizar más en el sentido de la iglesia", ha afirmado Cobo. Se busca que los creyentes respondan a este llamado de forma conjunta, combatiendo el individualismo que, en ocasiones, "nos cierra en pequeños círculos".

el impacto social de la visita de León xiv

La visita papal también representa una oportunidad para que los cristianos muestren públicamente su compromiso y su responsabilidad en el mundo. El cardenal ha destacado que uno de los mensajes fundamentales del encuentro será demostrar que la fe une por encima de cualquier diferencia. "Vamos a dar un mensaje fundamental, que yo creo que eso es lo provocativo, que la fe está por encima, para nosotros, de otras individualidades", ha declarado.

Esta idea de unidad se verá reforzada con la celebración de la fiesta del Corpus Christi durante la visita. Según Cobo, este momento litúrgico "le va a dar un poquito sentido a todo". El arzobispo ha insistido en que "la fe nos une, y la fe nos pone al pie de la cruz", recordando que Cristo "nos hace cuerpo" y que la misión del Papa es precisamente ayudar a reforzar y confirmar esa unidad en la Iglesia.

"NO ME LO ESPERABA"

Cuando el cardenal cumple sus 1.000 días al frente del archidiócesis de Madrid, hace un balance y cuenta que los días son muy intensos: "La vida en esta diócesis es una vida intensa, cada día suceden mil cosas. Una diócesis con una vida tan grande pues, efectivamente, está llena de sorpresas en todos los sentidos".

Además, ha contado que su elección no era esperada: "Yo creo que nos sorprendió, a mí el primero.. Cuando me llama el Nuncio y me dice: "el Papa ha pensado que seas arzobispo de Madrid", pues claro, lo primero es que te quedas en shock una temporada".

El Papa Francisco junto a José Cobo, cardenal y arzobispo de la diócesis de Madrid

Sin embargo, explica que por otro lado también surgió la confianza: "Yo creo que eso es algo también que en mi proceso vocacional desde el principio siempre ha estado, es decir, aquello de que "Dios capacita a los que llama". Entonces, pues que el Señor sabrá también".

EL FUTURO DE LA IGLESIA DE MADRID

Primero ha analizado la asamblea del Convivium, donde dice se crearon vínculos: "porque necesitamos también contarnos y contar que caminamos juntos, que somos buena gente, que tenemos necesidad de reunirnos. Y eso ha sido un momento de alegría espectacular, yo creo que así lo hemos vivido", añade que además de las conclusiones que se han sacado, "se ha sacado un momento de esperanza y de reforzar vínculos, que eso es muy importante ante un presbiterio tan variado, tan disperso porque estamos en mil puntos y en mil lugares".

El cardenal Cobo inaugura CONVIVIUM, la Asamblea Presbiteral de la Iglesia en Madrid

Y sobre la pregunta de hacía donde va la Iglesia de Madrid, el cardenal Cobo ha respondido que es el gran reto al que se enfrenta: "Tenemos en el horizonte, a medio horizonte, una asamblea diocesana que posiblemente sea en noviembre del 2027, que será el momento donde demos nombre, donde nombremos especialmente esos retos".

Para Cobo, hay muchos retos apasionantes por delante: "son retos donde hay mucha gente implicada y donde hay muchísima ilusión. Yo lo que sí veo en cada visita pastoral, en cada parroquia que uno visita, en cada entrevista que tenemos, es cómo la gente se ilusiona".

Para Cobo, hay muchos retos apasionantes por delante: "son retos donde hay mucha gente implicada y donde hay muchísima ilusión. Yo lo que sí veo en cada visita pastoral, en cada parroquia que uno visita, en cada entrevista que tenemos, es cómo la gente se ilusiona".