Israel reabre a los fieles los lugares sagrados de Jerusalén tras 40 días clausurados por la guerra de Irán

Los lugares sagrados de Jerusalén, entre ellos la Iglesia del Santo Sepulcro, la Mezquita de Al Aqsa o el Muro de las Lamentaciones, recibieron fieles este jueves tras cuarenta días clausurados por el Gobierno israelí, que hasta ahora había esgrimido motivos de seguridad derivados de la guerra con Irán para mantenerlos cerrados.

Las autoridades de Israel anunciaron la pasada noche el levantamiento de las restricciones siguiendo "instrucciones actualizadas del Comando del Frente Interno" del Ejército, aunque esta decisión ha ido acompañada del despliegue de centenares de policías y guardias fronterizos en las callejuelas de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Este jueves, decenas de judíos acudieron al Muro de las Lamentaciones, así como otros fieles cristianos al Santo Sepulcro tras este impás de casi seis semanas, que ha llegado a ser criticado por algunos como una excusa de Israel para no permitir la celebración de la Cuaresma, la Semana Santa católica y protestante, ni tampoco los últimos días de Ramadán.

La polémica decisión del gobierno israelí el pasado domingo de ramos que indignó a los católicos

El levantamiento de las restricciones llega justo a tiempo para los cristianos ortodoxos, que celebran la Pascua el domingo, una semana después de las festividades católicas y protestantes, y antes de la ceremonia conocida como el Fuego Sagrado que se celebra este sábado en el Santo Sepulcro.

Entre los cristianos católicos se generó un gran malestar el pasado Domingo de Ramos, cuando la policía israelí denegó el acceso al Santo Sepulcro al Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, que se dirigía a oficiar una misa y una bendición privadas acompañado de otros tres representantes católicos.

La decisión generó tal indignación internacional que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tuvo que recular y permitir el paso a Pizzaballa los siguientes días, a pesar de que en un inicio trató de alegar que el veto se debió a que supuestamente se iba a superar el aforo máximo de cincuenta personas contemplado para el estado de alerta por la guerra con Irán.