Sin la Eucaristía no podemos comunicar

Juan José Montes:

Mi Fe diariamente me hace huir de las cosas grandilocuentes. Yo creo que a Dios le encontramos en las cosas sencillas con lo que tenemos que hacer. Ahora es importante en mi vida la educación de mis hijas y no generar problemas en casa. Por ello es importante la oración y la formación. Ser agentes de concordia. No podemos vivir la Fe sin la oración y la Eucaristía en un mundo que nos lo pones difícil. Solos no podemos.