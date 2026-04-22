Hoy celebramos a los Santos Sotero y Cayo, Papas. San Sotero fue uno de los primeros Pontífices. Nació en Italia y subió al Papado entre los años 166 y 175. A pesar de la relativa calma existente, no faltaron momentos de prueba y sufrimiento como la muerte de San Justino, o los mártires de Lyón, entre otros.

Pero el principal problema al que hubo de enfrentarse fue el surgimiento de Montano en Turquía, quien predicó la llegada inminente del fin del mundo. Y como preparación para esto, proclamaba la vida perfecta, la imposibilidad de que la Iglesia pudiese perdonar los pecados graves, además de la prohibición del matrimonio.

Esta herejía, contó con grandes difusores entre las comunidades cristianas que volvían a estar divididas, por lo que hubo de intervenir el Papa. Ante tal desviación doctrinal, Sotero, defendió las verdades de Fe, destacando cómo Cristo había concedido a Pedro y sus sucesores el poder de perdonar los pecados, quedando atado en el Cielo lo que atasen en la tierra.

Ayudó mucho a los pobres y a las comunidades cristianas que sufrían persecución. Fue llamado “El Papa de la caridad”. Se cree que murió mártir. San Cayo fue Pontífice entre los años 283 y 296. Nació en la región de Dalmacia, en la actual Croacia.

Ayudó a organizar mejor la Iglesia y estableció normas para el nombramiento de obispos. También apoyó importantes escuelas cristianas en Alejandría y Antioquía. Se cree que el Papa San Cayo también murió mártir.