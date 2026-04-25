La Primitiva Comunidad Cristiana vivió con fuerza el mensaje Pascual para transmitirlo a los fieles. Hoy celebramos a San Marcos, uno de los discípulos de Cristo y unidos a la Iglesia Naciente. Juan, de sobrenombre Marcos, es oriundo de Jerusalén. Procede de familia acomodada. Se cuenta que su madre acogía en su casa el encuentro de los Primitivos Cristianos.

El Libro de los Hechos de los Apóstoles es el que nos da noticias de él y nos le presenta acompañando a Pablo en sus viajes a Antioquía y a Roma. Posteriormente se separaría de ellos, regresando a Perga. Después de un tiempo de ruptura, vuelve a acompañar al Apóstol de los gentiles en sus viajes misioneros.

Discípulo de San Pedro, es el autor del segundo Evangelio Canónico, el primero de los que se escribió. También se cree que le era el muchacho joven envuelto en una sábana que siguió a los soldados del Templo cuando llevaban a Cristo al Sanedrín después de haberle prendido en el Huerto de Getsemaní.

Como los discípulos de la Primitiva Comunidad Cristiana, según cuenta la Tradición, San Marcos muere mártir en torno al año 68, al confesar su celo por el Reino de Dios y su justicia. Se le representa con un león porque comienza el Evangelio con la predicación del Bautista en el desierto donde Cristo ayunará después. De hecho se considera que es como el rugido de este animal.