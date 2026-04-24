José María Carmona, pediatra, sobre cómo criar a un hijo: "Tengo tres hijos y las estrategias que me sirvieron para uno, no me sirven para los otros"

La crianza de los hijos es una de las experiencias más maravillosas, pero también una de las más complejas y desafiantes. El pediatra y padre José María Carmona, autor del libro Criar con calma, ha analizado las presiones a las que se enfrentan los padres hoy en día, destacando que no existen "remedios mágicos" y que el objetivo es ajustar las expectativas a la realidad.

La maternidad idealizada en redes

Uno de los principales problemas actuales es la idealización de la maternidad y la paternidad, impulsada en gran medida por las redes sociales. Según Carmona, "demasiados influencers venden una maternidad demasiado fácil o cómoda y no siempre es así". Esta visión distorsionada puede generar frustración y un sentimiento de culpa en los padres.

El pediatra insiste en que no hay un "manual de instrucciones" universal para ser padres. "Tengo tres hijos y cada uno de ellos es diferente, y estrategias que me sirvieron para uno no me sirven para otro", explica. Por ello, es fundamental conocer cómo siente, piensa y se comporta un niño en cada etapa para no exigirle actitudes que no corresponden a su edad.

Paciencia, la virtud clave

Cada etapa de la crianza presenta sus propias dificultades, desde poner límites a un niño pequeño hasta acompañar a un adolescente. En este sentido, se recuerda una de las grandes virtudes necesarias, especialmente en la adolescencia: "paciencia, paciencia, paciencia". Carmona subraya que, más allá de cualquier técnica, lo esencial es "el acompañamiento y el estar".

El sentimiento de culpa aparece continuamente en la paternidad, algo que Carmona considera parte de la responsabilidad. Sin embargo, advierte que "cuando la culpa se convierte en una carga demasiado intensa, hay algo que no estamos haciendo bien". El experto defiende que "aprender a ser padres se aprende siendo padres con cada una de las experiencias que tenemos", un proceso de aprendizaje constante con cada hijo.

Criar con calma

Ante el debate sobre si los padres actuales están más o menos pendientes de sus hijos, Carmona hace una distinción clave. "Aunque parece que estamos súper encima de los niños, estar encima de los niños no es ponerle una videocámara para vigilarlo", afirma. La verdadera atención, insiste, es la presencia física y emocional: "Estar pendiente de un niño es estar con el niño".

Finalmente, el pediatra reflexiona sobre cómo el mundo laboral actual ha afectado a la crianza. "Nos ha robado nuestras madres", comenta, explicando que la necesidad de que ambos progenitores trabajen provoca que los niños estén "un poco más abandonados" en cuanto a presencia parental. Porque, concluye, lo que un niño realmente necesita es "la presencia de su padre".