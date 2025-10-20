Santos Juan de Brebéuf, Isaac Jogues y compañeros mártires

Los Santos de hoy vieron la misión entregados hasta dar la vida. Fueron desde el corazón de Francia hasta América. Porque hoy celebramos a San Juan de Brebéuf e Isaac Jogues. Juan Brebéuf nace en Normandía (Francia) en 1593. De pequeño siente la llamada de Dios a la vida consagrada por lo que entra en la Compañía de Jesús.

Embarcado a misiones llega a Canadá, en el territorio llamado “Nueva Francia”. Es una zona delicada porque hay dos tribus indígenas en guerra. Son los hurones y los iroqueses. Todos los misioneros que iban allí sabían que podían morir. En el caso de ambos -Juan e Isaac- se trasladan a esa zona, donde aprenden el idioma de los hurones y se integran entre ellos.

Juan es llamado “Echón” que significa “el que lleva la carga” porque ayudaba a los más necesitados en sus pesadas tribulaciones. Ellos iban, junto con los demás misioneros, a las dos poblaciones. Pero los iroqueses eran reacciones mientras los hurones sí les acogieron. Hubo una realidad de enfrentamiento encarnizado entre ambas tribus.

Ante situaciones de guerras entre tribus, él intenta mediar pero es arrestado y muere mártir. En el caso de Isaac Jogues, nace en Francia en 1607. Una vez en al misión surge vejaciones y retorna a su país. Los iroqueses le azotan y le encarcelan hasta que es liberado. Por eso para reponerse del todo vuelve a su tierra, Francia.

Pero una vez curado retorna y muere mártir, ya que le pilla en los momentos más tensos y más sangrientos. Tanto San Juan de Brebéuf como San Isaac Jogues son ejemplo de entrega a Dios en el martirio. Pío XI les canoniza ellos y demás compañeros mártires en 1930. Por su parte, el Papa Pío XII les declara Patronos de Canadá.