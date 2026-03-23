El gigantesco Cristo que se alza entre Líbano y Siria para desafiar a la guerra en Oriente Próximo

Una gigantesca estatua de Cristo Redentor comienza a levantarse en una de las zonas más inestables de Oriente Próximo. La figura, de alrededor de 20 metros de altura y con los brazos abiertos, se está erigiendo en la localidad de Al-Qaa, en el noreste del Líbano, muy cerca de la frontera con Siria, con la intención de convertirse en un referente de fe, resistencia y esperanza para la población cristiana de la región.

Cristo Redentor de El Líbano

Un enclave marcado por el conflicto

El monumento, de color blanco y visible sobre el valle de Bekaa y parte del territorio sirio, se ubica en una posición que sus impulsores consideran especialmente significativa. Según han explicado al diario Watani, la estatua se encuentra en "una ubicación estratégica" que pretende simbolizar "la fe y la resiliencia frente a los desafíos que la región ha enfrentado a lo largo de los años".

La elección del emplazamiento no es casual. La comarca de Baalbek y, en general, esta franja fronteriza entre Líbano y Siria han sufrido durante décadas el impacto de distintos conflictos bélicos. En ese contexto, la nueva imagen de Cristo busca transmitir un mensaje que va más allá del ámbito religioso y aspira a proyectarse también como una llamada a la paz en un territorio marcado por la inestabilidad.

Cristo Redentor de El Líbano

Un mensaje de fe, paz y resistencia

Los promotores del proyecto sostienen que la iniciativa nace precisamente de esa realidad de sufrimiento acumulado. "Nuestra región, que ha conocido el dolor y las dificultades, también es capaz de ser un faro de fe y esperanza y un mensaje de paz que se proyecta desde las alturas de la Bekaa hacia sus alrededores", han señalado.

Además, subrayan que la construcción del monumento pretende reforzar el arraigo de la comunidad local y su vínculo con sus tradiciones espirituales y culturales. En sus palabras, se trata de "un mensaje de esperanza para los residentes del pueblo y la gente de la región", que refleja "la voluntad de vivir a pesar de las dificultades".

Cristo Redentor de El Líbano

Un símbolo con proyección regional

La futura estatua de Al-Qaa se suma así a la larga tradición de grandes monumentos dedicados a Cristo en distintos lugares del mundo, aunque en este caso su carga simbólica aparece estrechamente ligada al contexto geográfico y humano en el que se levanta.

En una frontera acostumbrada al ruido de la guerra y a la incertidumbre, la imagen aspira a convertirse en un signo visible de permanencia, identidad y esperanza para una población que ha tenido que sostener su fe en medio de la adversidad.